Reportan fallas en recolección de basura al poniente de Saltillo

Vecinos de colonias del poniente de Saltillo, como Panteones y Cerro del Pueblo, reportaron que este miércoles 15 de abril el camión recolector de basura no pasó por sus sectores, lo que generó acumulación de desechos en la vía pública.

De acuerdo con los testimonios, hasta el momento, la atención por parte de Servicios Primarios no se había concretado, situación que —aseguran— no es aislada, ya que en semanas recientes han registrado variaciones constantes en los horarios de recolección.