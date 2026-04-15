Reportan fallas en recolección de basura al poniente de Saltillo

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Reportan fallas en recolección de basura al poniente de Saltillo
    Vecinos del sector comentaron que las inconsistencias en el servicio de recolección son cada vez más frecuentes.. CORTESÍA

Vecinos de sectores como Panteones y Cerro del Pueblo reportan retrasos y cambios en horarios del servicio

Vecinos de colonias del poniente de Saltillo, como Panteones y Cerro del Pueblo, reportaron que este miércoles 15 de abril el camión recolector de basura no pasó por sus sectores, lo que generó acumulación de desechos en la vía pública.

De acuerdo con los testimonios, hasta el momento, la atención por parte de Servicios Primarios no se había concretado, situación que —aseguran— no es aislada, ya que en semanas recientes han registrado variaciones constantes en los horarios de recolección.

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Habitantes señalaron que anteriormente el camión pasaba entre las 6:50 de la mañana y las 8:00 horas, pero ahora no existe un horario definido, lo que les impide saber en qué momento sacar la basura. En algunos casos, indicaron, la recolección ocurre hasta la tarde o simplemente no se realiza.

$!Según el testumonio de los vecinos, las bolsas de basura han durado incluso días enteros en vía pública sin que alguien se responsabilice.
Según el testumonio de los vecinos, las bolsas de basura han durado incluso días enteros en vía pública sin que alguien se responsabilice. CORTESÍA

Esta irregularidad ha provocado que los desechos permanezcan por horas en la calle, donde perros callejeros rompen las bolsas y dispersan la basura. Los vecinos advirtieron que, de continuar esta situación, podrían generarse focos de infección y problemas de salud pública en la zona.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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