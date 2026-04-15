Calor incrementa presencia de garrapatas y riesgo de rickettsia; refuerzan prevención en Saltillo

La directora de la unidad, Noemí Pérez Soberanis, explicó que el calor acelera el ciclo reproductivo de estos parásitos, que se reproduce aproximadamente cada 21 días, lo que incrementa el riesgo de infestaciones en hogares y espacios públicos.

Ante la llegada de las altas temperaturas, la Unidad de Control Canino de Saltillo hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones contra la rickettsia, enfermedad transmitida por la garrapata que puede afectar tanto a mascotas como a seres humanos.

“Es una bacteria que puede ser transmitida por una garrapata; esto conlleva enfermedades tanto en las mascotas como en la ciudadanía. Siempre se recomienda la prevención”, señaló la funcionaria.

Pérez Soberanis subrayó que, aunque la presencia de garrapatas es constante, la clave está en mantener un control eficaz para evitar complicaciones graves o incluso fallecimientos por falta de atención oportuna.

Respecto a la situación actual, la médica veterinaria informó que no se han detectado casos positivos recientes en los animales bajo resguardo del centro.

En cuanto a los métodos de protección, destacó que existen productos con una efectividad que va de los cuatro a los cinco meses, cubriendo así el periodo más crítico de la temporada de calor en la región.

“Cada producto tiene su modo de uso y su duración; hay opciones que brindan protección de hasta cuatro o cinco meses, lo cual es ideal para esta temporada”, detalló.

La especialista invitó a los dueños de mascotas a acudir a la unidad para recibir asesoría gratuita, y destacó que ha crecido el interés de la población por el cuidado responsable de los animales.