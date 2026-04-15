Calor incrementa presencia de garrapatas y riesgo de rickettsia; refuerzan prevención en Saltillo

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Calor incrementa presencia de garrapatas y riesgo de rickettsia; refuerzan prevención en Saltillo
    El calor acelera el ciclo reproductivo de estos parásitos cada 21 días. ESPECIAL

La Unidad de Control Canino ofrece asesoría gratuita y productos de protección para mascotas con duración de hasta cinco meses

Ante la llegada de las altas temperaturas, la Unidad de Control Canino de Saltillo hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones contra la rickettsia, enfermedad transmitida por la garrapata que puede afectar tanto a mascotas como a seres humanos.

La directora de la unidad, Noemí Pérez Soberanis, explicó que el calor acelera el ciclo reproductivo de estos parásitos, que se reproduce aproximadamente cada 21 días, lo que incrementa el riesgo de infestaciones en hogares y espacios públicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-salud-publica-pide-reforzar-medidas-preventivas-para-evitar-la-rickettsia-JO19175682

“Es una bacteria que puede ser transmitida por una garrapata; esto conlleva enfermedades tanto en las mascotas como en la ciudadanía. Siempre se recomienda la prevención”, señaló la funcionaria.

Pérez Soberanis subrayó que, aunque la presencia de garrapatas es constante, la clave está en mantener un control eficaz para evitar complicaciones graves o incluso fallecimientos por falta de atención oportuna.

Respecto a la situación actual, la médica veterinaria informó que no se han detectado casos positivos recientes en los animales bajo resguardo del centro.

En cuanto a los métodos de protección, destacó que existen productos con una efectividad que va de los cuatro a los cinco meses, cubriendo así el periodo más crítico de la temporada de calor en la región.

“Cada producto tiene su modo de uso y su duración; hay opciones que brindan protección de hasta cuatro o cinco meses, lo cual es ideal para esta temporada”, detalló.

La especialista invitó a los dueños de mascotas a acudir a la unidad para recibir asesoría gratuita, y destacó que ha crecido el interés de la población por el cuidado responsable de los animales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/descartan-caso-de-rickettsia-tras-operativo-sanitario-en-piedras-negras-ND19830368

El apoyo es completamente gratuito y está enfocado en la prevención. También se busca que la ciudadanía conozca los servicios que ofrecemos, comentó.

Finalmente, recordó que la Unidad de Control Canino brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, en sus instalaciones ubicadas frente al Panteón San Ignacio, donde también se ofrecen servicios de consulta clínica para perros y gatos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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