Rescatan a pareja prensada tras aparatoso accidente en la Sierra de Arteaga

Una pareja resultó lesionada luego de quedar prensada al interior de una camioneta tras un aparatoso accidente registrado alrededor de la 1:30 de la madrugada de este lunes, en el entronque de la carretera 112 con el cruce hacia San José de la Marta, en la Sierra de Arteaga.

Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos y cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio, donde localizaron una camioneta Chevrolet Cheyenne color blanco con severos daños. En el interior permanecía atrapado el conductor, mientras su acompañante también presentaba dificultades para salir debido a la deformación de la cabina.