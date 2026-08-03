Rescatan a pareja prensada tras aparatoso accidente en la Sierra de Arteaga

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    Rescatan a pareja prensada tras aparatoso accidente en la Sierra de Arteaga
    Bomberos utilizaron equipo hidráulico para rescatar a la pareja que quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la camioneta. CORTESÍA

Una pareja quedó atrapada dentro de una camioneta tras un fuerte accidente registrado durante la madrugada. Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberarla y ambos fueron hospitalizados con lesiones de consideración

Una pareja resultó lesionada luego de quedar prensada al interior de una camioneta tras un aparatoso accidente registrado alrededor de la 1:30 de la madrugada de este lunes, en el entronque de la carretera 112 con el cruce hacia San José de la Marta, en la Sierra de Arteaga.

Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos y cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio, donde localizaron una camioneta Chevrolet Cheyenne color blanco con severos daños. En el interior permanecía atrapado el conductor, mientras su acompañante también presentaba dificultades para salir debido a la deformación de la cabina.

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$!Osvaldo y Viridiana Guadalupe fueron trasladados en estado delicado a un hospital privado.
Osvaldo y Viridiana Guadalupe fueron trasladados en estado delicado a un hospital privado. CORTESÍA

Los rescatistas desplegaron un operativo de extracción utilizando equipo hidráulico, conocido como “las quijadas de la vida”. Después de aproximadamente 30 minutos de intensas maniobras, lograron liberar a Osvaldo Muñiz Martínez, de 29 años, y a su esposa, Viridiana Guadalupe Jalomo, de 30.

$!Las maniobras de rescate se prolongaron por cerca de 30 minutos debido a que la cabina quedó completamente deformada tras el impacto.
Las maniobras de rescate se prolongaron por cerca de 30 minutos debido a que la cabina quedó completamente deformada tras el impacto. CORTESÍA

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a ambos lesionados, quienes presentaban diversas heridas y lesiones en las piernas. Debido a la gravedad de su estado, fueron trasladados a un hospital privado ubicado al norte de la ciudad, donde quedaron bajo observación médica.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar cómo ocurrió el percance.

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