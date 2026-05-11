Restaurantes y florerías del Centro de Saltillo logran repunte en ventas de hasta 80%

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    Restaurantes y florerías del Centro de Saltillo logran repunte en ventas de hasta 80%
    Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportaron un incremento en ventas durante los festejos del Día de las Madres, principalmente en restaurantes y florerías. HÉCTOR GARCÍA

Comerciantes reportan alivio tras meses difíciles, pero advierten riesgos por posibles cambios en calendarios vacacionales

Tras meses de baja actividad, el comercio en el Centro Histórico de Saltillo registró un respiro económico este 10 de mayo, con repuntes significativos en las ventas de sectores específicos como restaurantes y florerías.

Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, informó que el balance general muestra una mejoría de entre el 25 y el 40 por ciento en la mayoría de los establecimientos.

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“Lo que son restaurantes y florerías aumentaron hasta 60, 70 u 80 por ciento, dependiendo del negocio. Conforme a este año, sí nos aumentó bastante, que es lo que estábamos esperando”, detalló Duarte.

$!El sector comercial señaló que algunos negocios alcanzaron aumentos de hasta el 80 por ciento en comparación con semanas anteriores.
El sector comercial señaló que algunos negocios alcanzaron aumentos de hasta el 80 por ciento en comparación con semanas anteriores. HÉCTOR GARCÍA

El líder comercial explicó que este repunte es vital para el sector, ya que los primeros meses del año fueron “súper fuertes” y complicados para la estabilidad financiera de los locatarios de la zona centro.

No obstante, el gremio manifestó su preocupación ante la propuesta federal de extender los periodos vacacionales, señalando que la economía de Saltillo depende directamente del flujo diario de trabajadores y estudiantes.

“Nuestra actividad económica viene principalmente por el flujo diario de trabajadores, estudiantes y oficinas. Si se extiende el periodo de vacaciones, sí podría afectarnos significativamente”, advirtió el entrevistado.

$!Locatarios del primer cuadro de la ciudad calificaron el repunte económico como un alivio tras meses complicados para las ventas.
Locatarios del primer cuadro de la ciudad calificaron el repunte económico como un alivio tras meses complicados para las ventas. HÉCTOR GARCÍA

Duarte señaló que la dinámica local no es meramente turística, por lo que la ausencia de familias en las escuelas obligaría a modificar horarios o incluso ausentarse de los empleos, reduciendo el consumo constante.

Finalmente, los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades para vigilar el crecimiento del comercio informal, el cual consideran una competencia desleal que afecta a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

ESPERAN MAYOR REPUNTE

Durante el fin de semana se registró una importancia afluencia de personas en la Zona Centro, beneficiando principalmente a giros como restaurantes, pastelerías, florerías, tiendas de regalos, ropa y zapaterías.

Ante ello, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, señaló que esta fecha representó un respiro para muchos negocios establecidos.

“Después de varios meses complicados para muchos comercios, este 10 de Mayo si representó una ligera mejoría en ventas. Vimos una gran afluencia de personas en la Zona Centro y esperamos que este movimiento continúe durante los próximos meses”, mencionó.

Asimismo, indicó que continúa existiendo preocupación entre comerciantes formales por el crecimiento del comercio informal durante fechas de alta afluencia.

“Existe una queja constante por parte del comercio establecido debido a la presencia de vendedores ambulante, principalmente de flores y comida callejera, ya que consideran que afectan directamente a los negocios que si cumplen con permisos, impuestos y obligaciones”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir consumiendo local y apoyando a los negocios formales de la ciudad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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