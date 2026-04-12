Plantarán más de mil encinos en Saltillo

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Saltillo
/ 12 abril 2026
    Plantarán más de mil encinos en Saltillo
    Personal operativo lleva a cabo excavaciones y siembra de árboles en distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

El programa “Bosques Urbanos Lineales” avanza en vialidades y se ampliará a más bulevares de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo proyecta la siembra de mil 500 encinos siempre verdes antes de octubre como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”, que actualmente se desarrolla en distintas vialidades de la ciudad.

Los trabajos ya se realizan en el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, a la altura del distribuidor vial del mismo nombre, donde cuadrillas municipales llevan a cabo la plantación de árboles.

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De manera paralela, las labores se desarrollan en otros puntos como el bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte; el bulevar Carlos Abedrop Dávila, en el oriente; y el bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre la calzada Antonio Narro y el Camino al Cañón de San Lorenzo.

El alcalde Javier Díaz explicó que estas acciones forman parte de una estrategia para intervenir vialidades y mejorar su entorno urbano, además de contribuir a la captación de agua pluvial y la mitigación de los efectos del cambio climático.

“Con el programa ‘Bosques Urbanos Lineales’ avanzamos en la transformación de nuestras vialidades en espacios más dignos, seguros y amigables con el medio ambiente”, expresó.

De acuerdo con la información, en una siguiente etapa se prevé ampliar los trabajos a bulevares como Fundadores, Mirasierra y Emilio Arizpe de la Maza.

$!Personal operativo lleva a cabo excavaciones y siembra de árboles en distintos puntos de la ciudad.
Personal operativo lleva a cabo excavaciones y siembra de árboles en distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

Estas acciones se suman a los trabajos de reforestación que el municipio realiza en áreas verdes y plazas públicas en distintos sectores de Saltillo.

Vialidades. Trabajadores colocan nuevos árboles en el camellón central como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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