Plantarán más de mil encinos en Saltillo

Los trabajos ya se realizan en el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, a la altura del distribuidor vial del mismo nombre, donde cuadrillas municipales llevan a cabo la plantación de árboles.

El Gobierno Municipal de Saltillo proyecta la siembra de mil 500 encinos siempre verdes antes de octubre como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”, que actualmente se desarrolla en distintas vialidades de la ciudad.

De manera paralela, las labores se desarrollan en otros puntos como el bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte; el bulevar Carlos Abedrop Dávila, en el oriente; y el bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre la calzada Antonio Narro y el Camino al Cañón de San Lorenzo.

El alcalde Javier Díaz explicó que estas acciones forman parte de una estrategia para intervenir vialidades y mejorar su entorno urbano, además de contribuir a la captación de agua pluvial y la mitigación de los efectos del cambio climático.

“Con el programa ‘Bosques Urbanos Lineales’ avanzamos en la transformación de nuestras vialidades en espacios más dignos, seguros y amigables con el medio ambiente”, expresó.

De acuerdo con la información, en una siguiente etapa se prevé ampliar los trabajos a bulevares como Fundadores, Mirasierra y Emilio Arizpe de la Maza.