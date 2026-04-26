Reuso de agua en el Campestre, la única apuesta de reciclaje de agua en Saltillo

La información, obtenida a través de una solicitud de transparencia, surge tras las constantes recomendaciones de expertos hídricos y científicos --como la doctora Rosario Sánchez--, quienes han señalado la urgencia de implementar sistemas de reuso masivos para mitigar la dependencia de los pozos.

En medio de una crisis hídrica que ha llevado a la sobreexplotación de las reservas subterráneas de la ciudad, la paramunicipal Aguas de Saltillo (Agsal) reveló que en el tema del reciclaje de recurso hídrico se limita a la planta tratadora del Club Campestre. Durante el año 2025 se reusaron 705 metros cúbicos de agua residual destinados exclusivamente para el riego.

Sin embargo, la respuesta de Agsal confirma que, más allá del proyecto en el Club Campestre, la estrategia de la empresa se ha centrado primordialmente en campañas de concientización, pidiendo a la ciudadanía no lavar sus autos con agua potable y reportar fugas.

Es necesario indicar que limitada infraestructura de reuso es importante porque la realidad de los tres acuíferos que abastecen a la capital coahuilense es crítica y la paramunicipal ha planteado traer agua del río Pánuco para poder garantizar el abasto del agua a largo plazo.

EL DESPLOME DEL ACUÍFERO ZAPALINAMÉ

El contexto que rodea esta falta de alternativas de reuso ha preocupado a activistas de la asociación Usuarios de Aguas de Saltillo. Según datos de una auditoría interna realizada en Aguas de Saltillo al cierre del 2025, el acuífero Zapalinamé, fuente principal de abastecimiento para la ciudad, registró un descenso crítico de 10 metros en el nivel de sus pozos tan solo en el último año.

Este deterioro no es un fenómeno aislado, sino una tendencia negativa que se ha preservado de manera ininterrumpida al menos desde el 2021. Los informes técnicos subrayan que la disminución de los niveles de agua en el Zapalinamé pone en riesgo la seguridad hídrica de Saltillo a corto plazo.

LA URGENCIA DE UN CAMBIO DE MODELO

Ante la evidencia de que los pozos se están agotando a un ritmo de casi diez metros por año, la comunidad científica insiste en que las campañas de cuidado del agua ya no son suficientes y que el estado debe transitar hacia una infraestructura de tratamiento que permita inyectar agua recuperada a procesos industriales o de riego a gran escala.