Riña entre alumnas deja a estudiante lesionada en secundaria de Saltillo (video)

Una joven estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 74 fue víctima de violencia física por parte de una de sus compañeras, en Saltillo. De manera extraoficial, se informó que la afectada, identificada como Zaira “N”, fue trasladada por sus familiares a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, la afectada y su agresora, ambas con uniforme de la institución, se liaron a golpes ante la mirada de sus compañeros. Los hechos ocurrieron en los jardines del plantel educativo, ubicado sobre la calle Laureles, en la colonia Ignacio Zaragoza. Durante la pelea, varios estudiantes, en su mayoría hombres, no intervinieron para detener la riña y, por el contrario, videograbaron lo ocurrido.

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Paramédicos confirmaron que la menor presentaba contusiones severas en el rostro, por lo que requirió atención en una clínica. Familiares de la lesionada denunciaron presuntas irregularidades por parte de directivos de la Secundaria Técnica 74, señalando que intentaron ocultar evidencias del ataque retirando teléfonos celulares a testigos para borrar videos de la agresión. Asimismo, trascendió que a oficiales del agrupamiento Violeta de la Policía Municipal se les negó el acceso a la institución educativa. Ahora, los familiares de la estudiante lesionada deberán interponer una denuncia formal en contra de quien resulte responsable.