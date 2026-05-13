Incendio consume recámara en la colonia Nueva Jerusalén en Saltillo; investigan causas

Una movilización de autoridades se registró la mañana de este miércoles al sur de Saltillo, luego de que se incendiara la recámara de una vivienda. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, se registraron pérdidas materiales por el momento no cuantificadas, en el cruce de las calles Israel y Palestina, en la colonia Nueva Jerusalén.

Todo ocurrió cerca de las 08:00 horas, cuando el sistema de emergencias 911, a través de cámaras urbanas, detectó una columna de humo con fuego, por lo que se envió un camión de bomberos y elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia lograron controlar el siniestro, el cual también afectó un tejaban donde se almacenaban muebles de madera y antigüedades.

No fue posible localizar a la propietaria del inmueble para conocer las posibles causas que originaron el incendio. Tras sofocar el fuego, personal de Protección Civil colocó cinta amarilla de seguridad y un sello de resguardo en el exterior de la vivienda.