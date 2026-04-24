Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo

Antes eran piedras y palos; sin embargo, la riña entre vecinos de la colonia Topochico ha ido en escalada hasta el punto de registrarse detonaciones de arma de fuego contra un domicilio.

Vecinos de las calles General Victoriano Cepeda y David Berlanga, en la colonia mencionada, dieron aviso a las autoridades tras escuchar las detonaciones dirigidas hacia una vivienda. Se informó que dos hombres, a bordo de una motocicleta, pasaron por el lugar y realizaron disparos, algunos de los cuales impactaron en el domicilio.

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Los vecinos cerraron sus puertas y solicitaron la presencia de las autoridades; en pocos minutos arribaron unidades de la Policía Municipal, que acudieron como primeros respondientes. Posteriormente, llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron la zona y solicitaron el apoyo de peritos para levantar los indicios (casquillos) que se encontraban sobre la vialidad e iniciar las investigaciones.

Cabe señalar que existen cámaras de seguridad en la zona, las cuales podrían ayudar a dar con los responsables de la agresión, identificarlos y lograr su detención.