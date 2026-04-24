Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 abril 2026
    Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
    La riña tiene ya muchos años. Ulises Martínez
    Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
    Se realizaron varias detonaciones al domicilio Ulises Martínez
    Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
    Las autoridades arribaron al lugar de los hechos Ulises Martínez
    Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
    El área fue asegurada Ulises Martínez

Los hechos se registraron en la colonia Topochico, presuntamente por una pelea entre vecinos

Antes eran piedras y palos; sin embargo, la riña entre vecinos de la colonia Topochico ha ido en escalada hasta el punto de registrarse detonaciones de arma de fuego contra un domicilio.

Vecinos de las calles General Victoriano Cepeda y David Berlanga, en la colonia mencionada, dieron aviso a las autoridades tras escuchar las detonaciones dirigidas hacia una vivienda. Se informó que dos hombres, a bordo de una motocicleta, pasaron por el lugar y realizaron disparos, algunos de los cuales impactaron en el domicilio.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo

Los vecinos cerraron sus puertas y solicitaron la presencia de las autoridades; en pocos minutos arribaron unidades de la Policía Municipal, que acudieron como primeros respondientes. Posteriormente, llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron la zona y solicitaron el apoyo de peritos para levantar los indicios (casquillos) que se encontraban sobre la vialidad e iniciar las investigaciones.

Cabe señalar que existen cámaras de seguridad en la zona, las cuales podrían ayudar a dar con los responsables de la agresión, identificarlos y lograr su detención.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
true

Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos
true

POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso
Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos.

¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
Un tráiler volcó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez tras no alcanzar a frenar por el tráfico detenido derivado de una manifestación.

Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo
Dinos de Saltillo visita a Raptors del Estado de México en una nueva edición del Clásico Jurásico de la LFA 2026, buscando su segundo triunfo consecutivo.

Dinos de Saltillo vs Raptors LFA 2026: Fecha, horario y dónde ver el Clásico Jurásico
La muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el norte de México generó interrogantes sobre la autorización y la soberanía, pero también reflejó una alianza de seguridad delicada y de larga data entre ambos países.

Un choque mortal muestra los profundos lazos entre EU y México en materia de seguridad
Mural en Teherán con el texto “Irán nunca se someterá a la intimidación”, ilustrando la postura de Irán en el estrecho de Ormuz.

De los bombardeos a las tensas negociaciones: el estado de la guerra en Irán