RS-714 suma usuarios y avanza como opción de traslado en Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    RS-714 suma usuarios y avanza como opción de traslado en Saltillo
    La unidad circula por vialidades principales como Colosio y el periférico LEA, dentro del esquema de rutas alimentadoras del municipio. CORTESÍA

Según el Ayuntamiento, la ruta mejora la conexión entre el oriente y poniente de la ciudad

A pocos días de su arranque, la ruta alimentadora RS-714 es utilizada por cientos de personas en Saltillo, de acuerdo con el Ayuntamiento, que la presenta como una alternativa para facilitar los traslados diarios entre distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González afirmó que esta ruta permite a usuarios llegar a sus centros de trabajo, estudio y otras actividades con menores tiempos de recorrido, como parte de la estrategia municipal de movilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/este-sabado-elevaran-a-categoria-de-santuario-al-templo-de-san-francisco-de-asis-en-saltillo-HI20393307

“Con la ruta RS-714 estamos avanzando en el objetivo de ofrecer un sistema de transporte más eficiente, que responda a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuya a mejorar su calidad de vida”, indicó.

Según lo informado, el trayecto conecta zonas como Nuevo Mirasierra y Saltillo 2000, además de cruzar por vialidades como Colosio, Eulalio Gutiérrez, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría.

El edil agregó que esta ruta forma parte del esquema de rutas alimentadoras con el que, dijo, se busca fortalecer el transporte público y mejorar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a costos, el Ayuntamiento informó que la tarifa general es de 15 pesos, mientras que con tarjeta “Aquí Vamos” baja a 13 pesos; estudiantes pagan 8 pesos, adultos mayores 6 y personas con discapacidad no cubren costo.

También se detalló que el horario de operación es de lunes a viernes de 5:30 a 21:30 horas; sábados de 6:30 a 21:30; y domingos y días inhábiles de 7:30 a 20:30 horas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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