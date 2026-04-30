RS-714 suma usuarios y avanza como opción de traslado en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González afirmó que esta ruta permite a usuarios llegar a sus centros de trabajo, estudio y otras actividades con menores tiempos de recorrido, como parte de la estrategia municipal de movilidad.

A pocos días de su arranque, la ruta alimentadora RS-714 es utilizada por cientos de personas en Saltillo , de acuerdo con el Ayuntamiento, que la presenta como una alternativa para facilitar los traslados diarios entre distintos sectores de la ciudad.

“Con la ruta RS-714 estamos avanzando en el objetivo de ofrecer un sistema de transporte más eficiente, que responda a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuya a mejorar su calidad de vida”, indicó.

Según lo informado, el trayecto conecta zonas como Nuevo Mirasierra y Saltillo 2000, además de cruzar por vialidades como Colosio, Eulalio Gutiérrez, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría.

El edil agregó que esta ruta forma parte del esquema de rutas alimentadoras con el que, dijo, se busca fortalecer el transporte público y mejorar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a costos, el Ayuntamiento informó que la tarifa general es de 15 pesos, mientras que con tarjeta “Aquí Vamos” baja a 13 pesos; estudiantes pagan 8 pesos, adultos mayores 6 y personas con discapacidad no cubren costo.

También se detalló que el horario de operación es de lunes a viernes de 5:30 a 21:30 horas; sábados de 6:30 a 21:30; y domingos y días inhábiles de 7:30 a 20:30 horas.