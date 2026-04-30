Este sábado elevarán a categoría de Santuario al templo de San Francisco de Asís, en Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Este sábado elevarán a categoría de Santuario al templo de San Francisco de Asís, en Saltillo
    La celebración se realizará el 2 de mayo a las 19:00 horas con participación de autoridades eclesiásticas. CORTESÍA

La solemne misa se llevará a cabo a las 19:00 horas

La Diócesis de Saltillo, en conjunto con la Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Santiago de México y la Fraternidad “San Francisco de Asís”, anunció la solemne celebración para la elevación del templo de San Francisco de Asís a la categoría de santuario diocesano.

El acto litúrgico se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, en una ceremonia que marca un momento significativo para la vida religiosa y comunitaria de la región.

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Esta designación reconoce la relevancia espiritual, histórica y pastoral del recinto, consolidándolo como un espacio de mayor proyección dentro de la estructura eclesiástica, así como punto de encuentro para la fe y la devoción de los fieles.

UN HECHO DE TRASCENDENCIA HISTÓRICA

La elevación del templo se enmarca en la conmemoración del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís, figura emblemática de la espiritualidad cristiana, cuyo legado de humildad, servicio y cercanía con los más necesitados sigue vigente.

Autoridades eclesiásticas destacaron que este nombramiento fortalecerá las actividades pastorales, la atención a peregrinos y la promoción de valores comunitarios en la región.

Asimismo, se extendió la invitación a la feligresía y a la sociedad en general para ser parte de esta celebración, que representa un acontecimiento de gran significado para la identidad religiosa de Saltillo.

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