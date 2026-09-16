Ruletera de 72 años intenta tomar retorno y termina chocando, al oriente de Saltillo

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    Ruletera de 72 años intenta tomar retorno y termina chocando, al oriente de Saltillo
    Las aseguradoras de ambos conductores intervinieron para determinar la responsabilidad por el percance. ULISES MARTÍNEZ

La mujer intentó incorporarse a los carriles contrarios y chocó contra otro vehículo en el bulevar Solidaridad

Al tratar de cambiar de carril para incorporarse a los carriles en sentido contrario, una ruletera de la tercera edad ocasionó un accidente en las calles de la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo.

El accidente se registró la mañana de este miércoles sobre el bulevar Solidaridad, en el cruce con la calle Hugo Castellanos. Conforme a las declaraciones de los participantes, ambos vehículos circulaban con dirección a Fundadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-taxista-lucha-por-su-vida-tras-ser-asaltado-y-agredido-con-arma-blanca-por-un-pasajero-BH23531202
$!Por fortuna, no hubo personas lesionadas de gravedad.
Por fortuna, no hubo personas lesionadas de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Se trataba de un Nissan Versa, habilitado como taxi, conducido por Aurora “N”, de 72 años, quien circulaba por el carril de la derecha.

La mujer dio un giro hacia la izquierda para poder pasar por el retorno e incorporarse a los carriles contrarios, pero no se percató de que a su lado circulaba un vehículo MG, conducido por Edween Gilberto “N”, de 32 años.

$!El accidente ocurrió la mañana de este miércoles sobre el bulevar Solidaridad.
El accidente ocurrió la mañana de este miércoles sobre el bulevar Solidaridad. ULISES MARTÍNEZ

Debido a esto, el auto del joven golpeó con el ángulo delantero derecho el costado delantero izquierdo del taxi. Tras el impacto, ambos vehículos salieron proyectados hacia los lados, donde por fortuna no había personas.

Después del accidente, ambos automovilistas dieron aviso a sus familiares y aseguradoras, mientras que testigos solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias 911.

$!El taxi terminó con daños en la parte delantera tras el impacto contra el vehículo MG.
El taxi terminó con daños en la parte delantera tras el impacto contra el vehículo MG. ULISES MARTÍNEZ

En pocos minutos arribaron al lugar los elementos correspondientes para tomar conocimiento del accidente.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas de gravedad. Ambos participantes solicitaron la intervención de sus aseguradoras, que serán las encargadas de determinar la responsabilidad y el pago de los daños ocasionados.

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