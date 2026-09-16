Ruletera de 72 años intenta tomar retorno y termina chocando, al oriente de Saltillo

Al tratar de cambiar de carril para incorporarse a los carriles en sentido contrario, una ruletera de la tercera edad ocasionó un accidente en las calles de la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo. El accidente se registró la mañana de este miércoles sobre el bulevar Solidaridad, en el cruce con la calle Hugo Castellanos. Conforme a las declaraciones de los participantes, ambos vehículos circulaban con dirección a Fundadores.

Se trataba de un Nissan Versa, habilitado como taxi, conducido por Aurora “N”, de 72 años, quien circulaba por el carril de la derecha. La mujer dio un giro hacia la izquierda para poder pasar por el retorno e incorporarse a los carriles contrarios, pero no se percató de que a su lado circulaba un vehículo MG, conducido por Edween Gilberto “N”, de 32 años.

Debido a esto, el auto del joven golpeó con el ángulo delantero derecho el costado delantero izquierdo del taxi. Tras el impacto, ambos vehículos salieron proyectados hacia los lados, donde por fortuna no había personas. Después del accidente, ambos automovilistas dieron aviso a sus familiares y aseguradoras, mientras que testigos solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias 911.