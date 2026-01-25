Ruta Recreativa de Saltillo se suma al Día Naranja con jornada contra la violencia de género

En el marco de la Ruta Recreativa dominical, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo en Saltillo la jornada de sensibilización “25, Día Naranja. El respeto construye entornos seguros”, una actividad enfocada en visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como en fomentar una cultura de prevención y respeto.

La actividad fue organizada de manera coordinada por el Gobierno del Estado de Coahuila y el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención, en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres, como parte de las acciones permanentes que se realizan cada mes en torno al Día Naranja, que se conmemora el día 25.

