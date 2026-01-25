Ruta Recreativa de Saltillo se suma al Día Naranja con jornada contra la violencia de género
En el marco de la Ruta Recreativa dominical, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo en Saltillo la jornada de sensibilización “25, Día Naranja. El respeto construye entornos seguros”, una actividad enfocada en visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como en fomentar una cultura de prevención y respeto.
La actividad fue organizada de manera coordinada por el Gobierno del Estado de Coahuila y el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención, en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres, como parte de las acciones permanentes que se realizan cada mes en torno al Día Naranja, que se conmemora el día 25.
El bulevar Venustiano Carranza, a la altura del Ateneo Fuente, fue el punto de encuentro donde se instalaron módulos de atención para ofrecer a la ciudadanía servicios gratuitos de orientación jurídica y atención psicológica, además de actividades lúdicas y dinámicas de sensibilización dirigidas a personas de todas las edades.
Durante la jornada, personal especializado brindó información sobre los distintos tipos de violencia, cómo identificarlos de manera oportuna y cuáles son las instancias oficiales a las que se puede acudir para solicitar apoyo, orientación o acompañamiento en caso de vivir alguna situación de riesgo.
La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, destacó que este tipo de acciones se realizan de manera constante con el objetivo de generar reflexión social, fortalecer la prevención y promover espacios seguros y libres de violencia tanto en el ámbito público como en el privado.
Asimismo, durante la actividad se contó con la presencia de Gabriela Franyuti García, subsecretaria de Proximidad Social y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, quien respaldó las acciones de cercanía y atención directa a la ciudadanía.
Como parte del enfoque integral de la Ruta Recreativa, también participaron elementos de la Policía Ambiental, quienes realizaron labores de proximidad con las familias asistentes, además de ofrecer servicios gratuitos de salud, vacunación y atención para mascotas, reforzando el carácter comunitario de la jornada.