Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan alertas ante bajas temperaturas y habilitan refugios

Ante el ingreso de una masa de aire polar asociada al frente frío número 31 y a la tercera tormenta invernal de la temporada, los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe emitieron alertas preventivas y reforzaron acciones para proteger a la población, principalmente a los sectores más vulnerables, frente al descenso marcado de las temperaturas. En el caso de Ramos Arizpe, las autoridades municipales informaron que a partir de la noche del domingo y durante lunes y martes se registrará un ambiente frío a muy frío, con temperaturas mínimas que podrían alcanzar los 0 y hasta menos un grado centígrado. Para el lunes se pronostica una máxima de 11 grados y para el martes una máxima cercana a los 16 grados, con cielo despejado, lo que incrementa el riesgo de heladas durante la madrugada.

Por su parte, en Saltillo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos señaló que durante el lunes 26 y martes 27 de enero se esperan temperaturas mínimas de entre 1 y 2 grados centígrados, derivadas del paso del frente frío número 31, por lo que se mantiene vigilancia permanente para atender cualquier eventualidad. Ambos municipios exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente al conducir por puentes vehiculares y carreteras de alta circulación, ante la posibilidad de cristalización del pavimento, fenómeno conocido como “hielo negro”. En el hogar, se recomendó proteger medidores y tuberías de agua con materiales aislantes como periódico y plástico, evitando el uso de tela o cartón, además de mantener abierta la carátula del medidor para prevenir daños por congelamiento. Las autoridades reiteraron el llamado a no introducir anafres, braseros, hornos o estufas al interior de las viviendas. En caso de utilizar calentadores, se debe verificar su correcto funcionamiento y mantener ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Asimismo, se pidió a la población abrigarse correctamente, proteger boca y nariz al salir de espacios cálidos, consumir líquidos calientes y alimentos ricos en vitamina C, además de reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos. En Ramos Arizpe, permanece habilitado el refugio temporal ubicado en la Estación de Bomberos, así como el Albergue Campesino situado a espaldas del Hospital Ixtlero, ambos listos para recibir a personas en situación vulnerable.