Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan alertas ante bajas temperaturas y habilitan refugios

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 enero 2026
    Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan alertas ante bajas temperaturas y habilitan refugios
    Con pronósticos cercanos o por debajo de los cero grados y la habilitación de refugios temporales para la población vulnerable, se preparan Saltillo y Ramos Arizpe. FOTO: VANGUARDIA

Los gobiernos municipales de Saltillo y Ramos Arizpe activaron medidas preventivas ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 31 y la tercera tormenta invernal,

Ante el ingreso de una masa de aire polar asociada al frente frío número 31 y a la tercera tormenta invernal de la temporada, los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe emitieron alertas preventivas y reforzaron acciones para proteger a la población, principalmente a los sectores más vulnerables, frente al descenso marcado de las temperaturas.

En el caso de Ramos Arizpe, las autoridades municipales informaron que a partir de la noche del domingo y durante lunes y martes se registrará un ambiente frío a muy frío, con temperaturas mínimas que podrían alcanzar los 0 y hasta menos un grado centígrado. Para el lunes se pronostica una máxima de 11 grados y para el martes una máxima cercana a los 16 grados, con cielo despejado, lo que incrementa el riesgo de heladas durante la madrugada.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal

$!Las autoridades municipales recomendaron extremar precauciones al conducir por puentes y carreteras debido al riesgo de “hielo negro” durante la madrugada.
Las autoridades municipales recomendaron extremar precauciones al conducir por puentes y carreteras debido al riesgo de “hielo negro” durante la madrugada. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, en Saltillo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos señaló que durante el lunes 26 y martes 27 de enero se esperan temperaturas mínimas de entre 1 y 2 grados centígrados, derivadas del paso del frente frío número 31, por lo que se mantiene vigilancia permanente para atender cualquier eventualidad.

Ambos municipios exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente al conducir por puentes vehiculares y carreteras de alta circulación, ante la posibilidad de cristalización del pavimento, fenómeno conocido como “hielo negro”.

En el hogar, se recomendó proteger medidores y tuberías de agua con materiales aislantes como periódico y plástico, evitando el uso de tela o cartón, además de mantener abierta la carátula del medidor para prevenir daños por congelamiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a no introducir anafres, braseros, hornos o estufas al interior de las viviendas. En caso de utilizar calentadores, se debe verificar su correcto funcionamiento y mantener ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se pidió a la población abrigarse correctamente, proteger boca y nariz al salir de espacios cálidos, consumir líquidos calientes y alimentos ricos en vitamina C, además de reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos.

En Ramos Arizpe, permanece habilitado el refugio temporal ubicado en la Estación de Bomberos, así como el Albergue Campesino situado a espaldas del Hospital Ixtlero, ambos listos para recibir a personas en situación vulnerable.

$!Personal de Protección Civil y Bomberos mantiene vigilancia ante el descenso de temperaturas y exhorta a la población a evitar el uso de braseros o anafres dentro de las viviendas.
Personal de Protección Civil y Bomberos mantiene vigilancia ante el descenso de temperaturas y exhorta a la población a evitar el uso de braseros o anafres dentro de las viviendas. FOTO: CORTESÍA

Mientras tanto, en Saltillo se encuentran disponibles cinco refugios temporales, dos de ellos en la Zona Centro: el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472. También operan los albergues Morir Para Empezar a Vivir, en la colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la colonia Ojo de Agua.

Las autoridades recordaron que ante cualquier situación de riesgo o emergencia relacionada con las bajas temperaturas, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al número 9-1-1, disponible las 24 horas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Frente Frío
tormenta invernal

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes