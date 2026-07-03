¿Saldrás a correr? A partir de este domingo cambia de horario la Ruta Recreativa de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que, a partir de este domingo 5 de julio, la Ruta Recreativa modificará su horario de operación y se realizará de 6:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. El director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, señaló que el ajuste entrará en vigor este fin de semana, por lo que invitó a la ciudadanía a tomar en cuenta el nuevo horario para disfrutar de este espacio dedicado a la recreación y la activación física.

Explicó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, la Ruta Recreativa se mantiene como un punto de encuentro para las familias saltillenses, promoviendo cada domingo la convivencia, el ejercicio y los hábitos saludables. “Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, la Ruta Recreativa continúa siendo un punto de encuentro para las familias saltillenses, donde cada domingo se fomenta la convivencia, la activación física y los hábitos saludables. Invitamos a la ciudadanía a acompañarnos en este nuevo horario”, expresó el funcionario.

La Ruta Recreativa se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Chihuahua y Canadá, espacio en el que las y los asistentes pueden caminar, correr, trotar, andar en bicicleta, patines o scooter, además de pasear con sus mascotas. El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias para participar en esta actividad dominical y recordó que, a partir del 5 de julio, el horario oficial será de 6:30 a 11:30 de la mañana.

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