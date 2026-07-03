¿Saldrás a correr? A partir de este domingo cambia de horario la Ruta Recreativa de Saltillo

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    ¿Saldrás a correr? A partir de este domingo cambia de horario la Ruta Recreativa de Saltillo
    El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a tomar en cuenta el cambio de horario. CORTESÍA

El paseo dominical se realizará de 6:30 a 11:30 de la mañana

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que, a partir de este domingo 5 de julio, la Ruta Recreativa modificará su horario de operación y se realizará de 6:30 de la mañana a 11:30 de la mañana.

El director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, señaló que el ajuste entrará en vigor este fin de semana, por lo que invitó a la ciudadanía a tomar en cuenta el nuevo horario para disfrutar de este espacio dedicado a la recreación y la activación física.

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Explicó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, la Ruta Recreativa se mantiene como un punto de encuentro para las familias saltillenses, promoviendo cada domingo la convivencia, el ejercicio y los hábitos saludables.

“Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, la Ruta Recreativa continúa siendo un punto de encuentro para las familias saltillenses, donde cada domingo se fomenta la convivencia, la activación física y los hábitos saludables. Invitamos a la ciudadanía a acompañarnos en este nuevo horario”, expresó el funcionario.

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La Ruta Recreativa se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Chihuahua y Canadá, espacio en el que las y los asistentes pueden caminar, correr, trotar, andar en bicicleta, patines o scooter, además de pasear con sus mascotas.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias para participar en esta actividad dominical y recordó que, a partir del 5 de julio, el horario oficial será de 6:30 a 11:30 de la mañana.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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