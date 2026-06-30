Alcalde de Saltillo toma protesta a nueva mesa directiva del Comité Internacional de Ciudades Hermanas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la sesión ordinaria del Comité Internacional de Ciudades Hermanas, A. C., en la que tomó protesta a la nueva mesa directiva para el periodo 2026-2027, la cual será presidida por Lucila Ruíz Múzquiz. Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, el edil, quien también funge como presidente honorario del organismo, refrendó el respaldo de la administración municipal a los proyectos que impulsen la cooperación y el intercambio con las ciudades hermanadas de México y el extranjero.

Durante su mensaje, Díaz González destacó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad civil para fortalecer el desarrollo de la capital coahuilense. “Vivimos en una gran ciudad, debemos sentirnos orgullosos de vivir en Saltillo; y lo más importante es el trabajo que realizamos con la sociedad civil, porque juntos trabajamos para seguir construyendo la grandeza de nuestra ciudad”, expresó. El alcalde señaló que la coordinación con el Comité será fundamental para impulsar diversos proyectos, entre ellos las actividades conmemorativas por el 450 aniversario de la fundación de Saltillo, celebración que tendrá lugar el próximo año. Por su parte, la encargada del despacho de la Secretaría de Turismo de Coahuila, Martha Moncada Zertuche, reconoció el trabajo que Saltillo ha desarrollado con sus ciudades hermanas y destacó que estos vínculos generan beneficios en materia educativa, cultural, turística y de desarrollo.

“El diálogo y la colaboración entre ciudades deja muchos beneficios mediante proyectos educativos, culturales, turísticos, entre otros, porque los hermanamientos son mucho más que un acuerdo institucional”, señaló. Al asumir la presidencia del Comité Internacional de Ciudades Hermanas, Lucila Ruíz Múzquiz agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Municipal y reiteró su compromiso de mantener una colaboración permanente con la administración local. “Vamos a seguir trabajando de la mano, de una forma cercana y permanente, para seguir impulsando una agenda de cooperación internacional que permita a Saltillo un mayor desarrollo económico y social para su población”, afirmó.

La nueva mesa directiva del Comité para el periodo 2026-2027 también quedó integrada por Juan Carlos Derbez Saade como vicepresidente y Mauricio González Puente como secretario, además de 40 integrantes que participarán en distintas áreas de trabajo de acuerdo con su experiencia profesional. Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de los hermanamientos internacionales permitirá consolidar proyectos de cooperación que beneficien el desarrollo económico, social, cultural y turístico de Saltillo.

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