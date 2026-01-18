Sale adolescente de casa para acudir a una junta y desaparece en Saltillo

La Fiscalía de Personas Desaparecidas, Región Sureste, activó una ficha de búsqueda para localizar a Dara Briseida Valdez Luna, adolescente de 16 años de edad, reportada como no localizada desde el pasado 13 de enero de 2026 en el municipio de Saltillo.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor salió de su domicilio ese día tras señalar que acudiría a una junta relacionada con un anexo; sin embargo, no regresó y desde entonces se desconoce su paradero. La última vez que fue vista fue en la colonia Morelos, donde se perdió contacto con ella. El reporte formal de desaparición fue presentado el 17 de enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Provoca choque al ignorar el rojo y su auto queda destrozado, en Saltillo

Dara Briseida Valdez Luna nació el 10 de septiembre de 2009, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.65 metros, pesa alrededor de 50 kilogramos y tiene el cabello castaño. Al momento de su desaparición vestía una malla tipo vinil color azul rey, chamarra negra, blusa negra tipo ombliguera y tenis blancos con rosa.