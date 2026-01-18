Sale adolescente de casa para acudir a una junta y desaparece en Saltillo

Saltillo
/ 18 enero 2026
Dara vestía malla tipo vinil azul rey, chamarra negra, blusa negra tipo ombliguera y tenis blancos con detalles en color rosa

La Fiscalía de Personas Desaparecidas, Región Sureste, activó una ficha de búsqueda para localizar a Dara Briseida Valdez Luna, adolescente de 16 años de edad, reportada como no localizada desde el pasado 13 de enero de 2026 en el municipio de Saltillo.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor salió de su domicilio ese día tras señalar que acudiría a una junta relacionada con un anexo; sin embargo, no regresó y desde entonces se desconoce su paradero. La última vez que fue vista fue en la colonia Morelos, donde se perdió contacto con ella. El reporte formal de desaparición fue presentado el 17 de enero de 2026.

Dara Briseida Valdez Luna nació el 10 de septiembre de 2009, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.65 metros, pesa alrededor de 50 kilogramos y tiene el cabello castaño. Al momento de su desaparición vestía una malla tipo vinil color azul rey, chamarra negra, blusa negra tipo ombliguera y tenis blancos con rosa.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer señas particulares adicionales. La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación y continúa con las diligencias correspondientes para dar con su ubicación.

Ante estos hechos, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar a la adolescente. Los datos pueden ser proporcionados de manera inmediata a través del número de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, Región Sureste, (844) 438 07 00.

Las autoridades reiteraron que cualquier información, por mínima que sea, puede resultar determinante para la localización de la menor y exhortaron a compartir la ficha de búsqueda de manera responsable.

