Sale de casa, avisa que volverá y ya no regresa: buscan a menor en Saltillo

La Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste mantienen activo un reporte de persona no localizada para dar con el paradero de Lidia Betzairy Cázares Flores, adolescente de 16 años de edad, quien fue vista por última vez en Saltillo.

De acuerdo con la información oficial, la menor cuenta con un reporte de desaparición relacionado con hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que salió de su domicilio alrededor de las 19:00 horas. Posteriormente, a las 04:30 horas, envió un mensaje en el que indicó que regresaría más tarde; sin embargo, desde ese momento no se ha vuelto a tener comunicación con ella.

La última ubicación conocida corresponde a la colonia Mirasierra. En el reporte se establece que, al momento de su ausencia, no portaba teléfono celular, lo que ha dificultado el contacto posterior.

El aviso formal ante las autoridades fue presentado el 18 de diciembre de 2025 y posteriormente reforzado el 20 de diciembre de 2025. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre su localización, por lo que las instancias correspondientes mantienen vigente la solicitud de apoyo a la ciudadanía.