Sale de casa, avisa que volverá y ya no regresa: buscan a menor en Saltillo

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Sale de casa, avisa que volverá y ya no regresa: buscan a menor en Saltillo
    La menor fue vista por última vez en la colonia Mirasierra, al oriente de la ciudad. FOTO: REDES SOCIALES

Lidia fue vista por última vez el 17 de diciembre de 2025 en la colonia Mirasierra; vestía pants azul marino, sudadera azul rey y tenis negros

La Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste mantienen activo un reporte de persona no localizada para dar con el paradero de Lidia Betzairy Cázares Flores, adolescente de 16 años de edad, quien fue vista por última vez en Saltillo.

De acuerdo con la información oficial, la menor cuenta con un reporte de desaparición relacionado con hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que salió de su domicilio alrededor de las 19:00 horas. Posteriormente, a las 04:30 horas, envió un mensaje en el que indicó que regresaría más tarde; sin embargo, desde ese momento no se ha vuelto a tener comunicación con ella.

La última ubicación conocida corresponde a la colonia Mirasierra. En el reporte se establece que, al momento de su ausencia, no portaba teléfono celular, lo que ha dificultado el contacto posterior.

El aviso formal ante las autoridades fue presentado el 18 de diciembre de 2025 y posteriormente reforzado el 20 de diciembre de 2025. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre su localización, por lo que las instancias correspondientes mantienen vigente la solicitud de apoyo a la ciudadanía.

Como parte de la ficha de búsqueda difundida, se detallan las características físicas de la adolescente. Lidia Betzairy nació el 22 de enero de 2009, es de nacionalidad mexicana, género femenino, mide aproximadamente 1.60 metros, pesa alrededor de 55 kilogramos, tiene cabello ondulado de color castaño y presenta un tatuaje con las letras “J V” en la muñeca derecha.

En cuanto a la vestimenta que portaba el día de su desaparición, se informó que llevaba pants color azul marino, sudadera color azul rey y tenis color negro.

Las autoridades señalaron que cualquier información puede ser relevante para la localización. Para ello, se encuentran habilitados el número de emergencias 911 y el teléfono (844) 438 0700 de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

La búsqueda permanece activa en la región mientras se continúa con las labores correspondientes para dar con el paradero de la menor.

Temas


Desaparecidas
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

