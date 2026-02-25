Sale sin precaución de fraccionamiento y ocasiona accidente al poniente de Saltillo

Cuando salía de un fraccionamiento para incorporarse a la carretera a Torreón, con la intención de dirigirse al retorno y tomar rumbo a Saltillo, el conductor de una camioneta provocó un accidente vial la mañana de este miércoles. El señalado es Héctor Emmanuel ¨N¨, de 40 años, quien manejaba una camioneta GMC. De acuerdo con la información recabada en el lugar, salió de la lateral proveniente del fraccionamiento Santorini para incorporarse a la vía principal; sin embargo, lo hizo sin la debida precaución y terminó atravesándose al paso de otro vehículo. TE PUEDE INTERESAR: Da vuelta acelerado, vuelca tráiler y daña tres autos en el libramiento OFT; deja dos lesionados

El percance se registró contra un Chevrolet Matiz, conducido por Rogelio Eduardo ¨N¨, de 32 años, quien se dirigía a su centro de trabajo al momento del impacto. Tras la maniobra, el Matiz se impactó con la parte frontal derecha contra el ángulo delantero izquierdo de la camioneta, quedando sin posibilidad de avanzar y con su conductor lesionado. Testigos del accidente dieron aviso al sistema de emergencias 911 y solicitaron la presencia de una ambulancia, así como de elementos de la Policía Municipal.

Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Bomberos acudieron al sitio para valorar a los involucrados. Luego de la revisión médica, se informó que no fue necesario trasladar a ninguno a un hospital. Elementos municipales solicitaron el apoyo de una grúa para retirar las unidades y restablecer la circulación. Asimismo, las aseguradoras de ambos conductores fueron notificadas para iniciar el proceso correspondiente y buscar un acuerdo por los daños materiales, además de expedir los pases médicos para descartar posibles lesiones de consideración.