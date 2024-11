Saltillenses celebran el Día de Todos los Santos; crece la afluencia en los panteones

Desde las 8:00 hasta las 20:00 horas, los siete cementerios de la ciudad permanecerán abiertos para recibir a quienes buscan rendir homenaje a los que ya no están, en un ambiente libre de restricciones sanitarias.

“Este año nos gusta que la gente venga en varios días, tanto por seguridad como por comodidad. No es lo mismo tener 20,000 personas en un solo día que repartidas en tres, especialmente considerando que hay vehículos ingresando. Hoy, el flujo ha sido constante, desde las primeras horas”, comentó Velázquez. “Mañana día 2 a partir de las 7:30 p.m., tendremos un espectáculo de luces en la avenida de Santo Cristo, con narradores, cantantes, bailarines y catrinas vivientes. Es una experiencia cultural que, esperamos, complemente la visita de quienes buscan recordar a sus seres queridos de una manera especial.”

Además del espectáculo, el 2 de noviembre se llevará a cabo una misa a las 12:00 del día en la capilla del cementerio, ceremonia que desde hace 20 años forma parte de esta tradición. La misa, que suele atraer a unas 600 personas, es uno de los momentos más emotivos del Día de Muertos en Saltillo.

Por su parte, los visitantes llegaron preparados, algunos trayendo escobas y agua para limpiar las tumbas de sus seres queridos, junto con flores, velas y hasta juguetes para los más pequeños, fallecidos en años pasados. En el Panteón de Santo Cristo, la familia García acudió como cada año para visitar la tumba de un esposo y abuelo fallecido en 2020 debido a COVID-19.

“Venimos cada año a visitar a mi esposo”, compartió Josefina García. “Le traigo sus margaritas blancas, que siempre fueron sus favoritas. A veces me siento aquí y le cuento sobre los nietos, sobre cómo lo extrañan. Aunque él ya no esté físicamente, siento que sigue conmigo, y mientras pueda, vendré a recordarlo.” Para Josefina, esta tradición no solo es un acto de homenaje, sino una manera de mantener el vínculo con quien fue su compañero de vida durante tantos años.

El ambiente en los cementerios, aunque solemne, también tiene un tono de celebración, con las familias aprovechando para recordar los buenos momentos y compartir historias de aquellos que ya no están. Velázquez mencionó que esperan la asistencia de entre 35,000 y 40,000 personas este fin de semana. “Tenemos alrededor de 25,000 propiedades, y es reconfortante ver cómo la gente viene a cuidarlas y a mantener viva esta tradición que nos une como comunidad”, agregó.

La celebración del Día de Todos los Santos y el Día de Muertos es una de las tradiciones más profundas en México, una oportunidad para recordar, honrar y celebrar a quienes se adelantaron en el camino. En Saltillo, este homenaje se acompaña de actividades culturales que buscan preservar la memoria de los difuntos y fortalecer los lazos comunitarios, demostrando que, a pesar de la distancia, el amor y el recuerdo perduran.