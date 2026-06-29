Saltillenses se movilizan para ayudar a damnificados por terremoto en Venezuela; habilitan centros de acopio y colectas

La tragedia provocada por el terremoto que afectó Venezuela ya comenzó a despertar muestras de solidaridad en Saltillo. Integrantes de la comunidad venezolana, ciudadanos y distintas organizaciones instalaron centros de acopio y comenzaron campañas de recaudación para enviar ayuda humanitaria a las familias afectadas. Uno de los impulsores es Juan Carlos Centeno Maldonado, venezolano radicado en Saltillo desde hace 11 años y nacionalizado mexicano, quien explicó que la iniciativa surgió entre connacionales establecidos en Monterrey y Coahuila, quienes decidieron organizarse apenas ocurrió el desastre. “Fue una reacción inmediata de la sociedad civil”, explicó.

Centeno señaló que, aunque la colecta comenzó con un pequeño grupo de personas, en pocos días se integraron cerca de un centenar de voluntarios entre Saltillo y Monterrey para reunir recursos destinados directamente a las zonas afectadas. Explicó que, en lugar de enviar dinero a instituciones gubernamentales, los apoyos económicos se transfieren directamente a personas y organizaciones de confianza en Venezuela, quienes adquieren los insumos y los entregan a hospitales, refugios y familias damnificadas. ”Lo que hemos hecho es manejar efectivo y entregarlo mano a mano con gente de absoluta confianza para que compre directamente lo que se necesita”, comentó. Cambian las necesidades Aunque durante los primeros días la prioridad fue conseguir alimentos, Centeno indicó que actualmente las necesidades han cambiado conforme avanzan las labores de atención. “Comida ya había suficiente; lo que se necesita ahora son productos de limpieza, medicamentos y material médico de atención primaria”, explicó. Añadió que también existe una creciente preocupación por la atención de menores que quedaron sin sus padres tras el sismo, por lo que parte de los recursos también se destinan a casas hogar y refugios. Centeno reconoció la respuesta que ha encontrado entre los mexicanos, particularmente en el noreste del país. “La solidaridad del pueblo mexicano ha sido memorable”, expresó. Saltillo también se organiza En Saltillo, uno de los principales centros de acopio opera en Valle Oriente, desde donde las donaciones son concentradas y posteriormente enviadas a Monterrey para integrarlas a cargamentos humanitarios con destino a Venezuela. Andreina Monsalve, responsable del centro de acopio, explicó que actualmente se reciben alimentos no perecederos, leche en polvo, comida enlatada, barras energéticas y frutos secos. En cuanto a insumos médicos, señaló que lo más solicitado son gasas, vendas, compresas, soluciones antisépticas, alcohol, jeringas, guantes, medicamentos analgésicos, antibióticos y antialérgicos.

Precisó que el primer envío de ayuda partirá hacia la Ciudad de México para ser incorporado al cargamento que trasladarán brigadas de rescate mexicanas rumbo a Venezuela. “Sí ha habido una respuesta súper positiva de los saltillenses”, comentó. Incluso, señaló que ciudadanos mexicanos y venezolanos han colaborado no solo donando artículos, sino también clasificando y preparando las cajas que serán enviadas. Asimismo, pidió a quienes deseen apoyar priorizar los insumos médicos. ”Lo que más se necesita son los insumos médicos; ropa y agua ya es lo que más ha llegado”, indicó. Más espacios se suman a la ayuda La solidaridad también comenzó a extenderse hacia negocios locales. Uno de ellos es La Güira Bar Restaurant, ubicado en Plaza Capital, sobre el periférico Luis Echeverría, donde sus propietarios habilitaron un centro de acopio. Los responsables del establecimiento explicaron que el lugar, además de funcionar como un espacio de convivencia y actividades sociales, ha participado anteriormente en campañas de apoyo durante incendios forestales y otras emergencias, por lo que decidieron volver a poner sus instalaciones al servicio de la comunidad para canalizar donativos. En este punto se reciben principalmente alimentos no perecederos, productos de limpieza, artículos de higiene personal y material de curación, los cuales serán integrados a los cargamentos de ayuda que posteriormente serán enviados hacia Venezuela a través de las organizaciones que coordinan el apoyo humanitario.

Aunque la campaña apenas comenzó durante el fin de semana, los organizadores hicieron un llamado a que más ciudadanos, empresas y asociaciones se sumen con donativos, al considerar que la emergencia humanitaria continuará durante las próximas semanas. ”Si realmente deseamos apoyarlos, nosotros con gusto podemos recibir las donaciones”, expresaron. El centro de acopio permanece abierto de lunes a sábado a partir de las 7:00 de la tarde en Plaza Capital, local 10, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría #1570, colonia Cumbres.

También habrá colecta económica Además del centro de acopio ciudadano, la Diócesis de Saltillo anunció una colecta económica especial para apoyar a las familias afectadas por el terremoto, cuyos detalles serán difundidos a través de sus canales oficiales. Por su parte, Cáritas Mexicana informó que no habilitará centros de acopio físicos para recibir donaciones en especie, sino únicamente aportaciones económicas, las cuales serán enviadas directamente a Cáritas Venezuela para atender la emergencia. Mientras continúan las labores de rescate y atención humanitaria, la comunidad venezolana en Saltillo mantiene abierta la invitación para que más ciudadanos se sumen con donativos y contribuyan a aliviar la situación de cientos de familias afectadas. ¿Dónde donar en Saltillo? Centro de Acopio Valle Oriente Plaza VO Sector E, calle Papigochi #511. Se reciben: -Alimentos no perecederos. -Leche en polvo y fórmula infantil. -Medicamentos vigentes y sellados. -Material de curación. -Productos de higiene personal. -Artículos de limpieza. -Ropa y cobijas en buen estado. La Güira Bar Restaurant Periférico Luis Echeverría #1570, colonia Cumbres SE RECIBEN: -Alimentos no perecederos. -Productos de limpieza. -Artículos de higiene personal. -Material de curación.

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