Saltillo 2000 estrena semáforos y rehabilitación de plaza deportiva

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    Saltillo 2000 estrena semáforos y rehabilitación de plaza deportiva
    El alcalde Javier Díaz González puso en marcha la instalación de semáforos en el cruce de Alameda Zaragoza y Museo del Desierto, en Saltillo 2000. CORTESÍA

Las obras buscan mejorar la seguridad vial y recuperar un espacio para el deporte y la convivencia vecinal

La movilidad y los espacios deportivos de la colonia Saltillo 2000 tendrán nuevas intervenciones con el arranque de la instalación de semáforos en el cruce de los bulevares Alameda Zaragoza y Museo del Desierto, además de la rehabilitación de la Plaza Melocotón.

El punto vial registra un flujo aproximado de 22 mil vehículos diarios, por lo que la instalación de dispositivos de control busca ordenar la circulación y brindar mayores condiciones de seguridad a peatones y automovilistas.

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$!La Plaza Melocotón será rehabilitada con nuevo pasto sintético, porterías, reflectores y mejoras en su infraestructura.
La Plaza Melocotón será rehabilitada con nuevo pasto sintético, porterías, reflectores y mejoras en su infraestructura. CORTESÍA

El proyecto surgió a partir de solicitudes de habitantes de la zona y, de acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, los trabajos de semaforización quedarán terminados en menos de un mes.

La intervención no se limitará a los semáforos. El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible informó que también se realizarán trabajos de señalización horizontal, entre ellos la pintura de pasos peatonales, delimitación de carriles y aplicación de pintura en los camellones.

El cruce forma parte de una vialidad que conecta la prolongación Nazario Ortiz Garza con el periférico Luis Echeverría Álvarez y constituye una de las rutas hacia la salida a Torreón. El Municipio anticipó que se contemplan otras acciones sobre el bulevar Alameda Zaragoza para mejorar su funcionamiento y seguridad.

La colocación de semáforos en este sector también aparece entre las propuestas ciudadanas registradas en el programa Participa Saltillo, donde vecinos plantearon la necesidad de contar con este equipamiento para prevenir accidentes y ordenar el tránsito en la zona.

RECUPERAN ESPACIOS

De manera paralela, el Ayuntamiento puso en marcha la rehabilitación de la Plaza Melocotón, ubicada sobre el bulevar Alameda Zaragoza, como parte del programa “Activa tu Parque”, mediante el cual se han intervenido espacios públicos en distintos sectores de Saltillo.

Los trabajos contemplan retirar la superficie actual y demoler la base para colocar una nueva, sobre la que posteriormente se instalará pasto sintético. También se rehabilitará la malla ciclónica que rodea el espacio, se instalarán nuevas porterías y reflectores y se realizarán labores de pintura y limpieza general.

La obra representa una inversión de poco más de 1.5 millones de pesos y busca recuperar las condiciones de la plaza para actividades deportivas y recreativas de niñas, niños, jóvenes y familias de la colonia.

El programa “Activa tu Parque” contempla la transformación de 40 espacios públicos de Saltillo mediante infraestructura y actividades deportivas y culturales, con una meta de atención para más de 430 mil personas. La Plaza Melocotón forma parte de las intervenciones que comenzaron en este sector desde 2025.

Durante el arranque de los trabajos, la vecina Norma Leticia Rivera señaló que la plaza es utilizada tanto por menores que acuden a jugar como por adultos que aprovechan el espacio para caminar y convivir, por lo que confió en que la rehabilitación permita darle un mayor uso.

$!El alcalde informó que los trabajos de semaforización incluirán también pintura de pasos peatonales, delimitación de carriles y señalización de camellones.
El alcalde informó que los trabajos de semaforización incluirán también pintura de pasos peatonales, delimitación de carriles y señalización de camellones. CORTESÍA

UNA INVERSIÓN DE 639 MDP

En el recorrido, Díaz González señaló que las obras forman parte de las acciones que el Municipio desarrolla con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas mediante el programa “En Equipo le Entramos”.

De acuerdo con el alcalde, bajo este esquema se destinan 639 millones de pesos a proyectos relacionados con rehabilitación de calles, infraestructura hídrica y educativa, recuperación de espacios públicos y servicios primarios.

El edil sostuvo que las intervenciones en Saltillo 2000 responden a necesidades planteadas por los propios habitantes y forman parte de una estrategia para atender distintos sectores de la ciudad.

En las actividades participaron funcionarios municipales, entre ellos Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Mario Mata Quintero, primer regidor; Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, y Alberto Salinas de las Fuentes, director del Implan.

También acudieron el regidor y diputado local electo Eduardo Medrano Aguirre, así como representantes vecinales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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