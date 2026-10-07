Saltillo 2000 estrena semáforos y rehabilitación de plaza deportiva

El punto vial registra un flujo aproximado de 22 mil vehículos diarios, por lo que la instalación de dispositivos de control busca ordenar la circulación y brindar mayores condiciones de seguridad a peatones y automovilistas.

La movilidad y los espacios deportivos de la colonia Saltillo 2000 tendrán nuevas intervenciones con el arranque de la instalación de semáforos en el cruce de los bulevares Alameda Zaragoza y Museo del Desierto, además de la rehabilitación de la Plaza Melocotón.

El proyecto surgió a partir de solicitudes de habitantes de la zona y, de acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, los trabajos de semaforización quedarán terminados en menos de un mes.

La intervención no se limitará a los semáforos. El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible informó que también se realizarán trabajos de señalización horizontal, entre ellos la pintura de pasos peatonales, delimitación de carriles y aplicación de pintura en los camellones.

El cruce forma parte de una vialidad que conecta la prolongación Nazario Ortiz Garza con el periférico Luis Echeverría Álvarez y constituye una de las rutas hacia la salida a Torreón. El Municipio anticipó que se contemplan otras acciones sobre el bulevar Alameda Zaragoza para mejorar su funcionamiento y seguridad.

La colocación de semáforos en este sector también aparece entre las propuestas ciudadanas registradas en el programa Participa Saltillo, donde vecinos plantearon la necesidad de contar con este equipamiento para prevenir accidentes y ordenar el tránsito en la zona.

RECUPERAN ESPACIOS

De manera paralela, el Ayuntamiento puso en marcha la rehabilitación de la Plaza Melocotón, ubicada sobre el bulevar Alameda Zaragoza, como parte del programa “Activa tu Parque”, mediante el cual se han intervenido espacios públicos en distintos sectores de Saltillo.

Los trabajos contemplan retirar la superficie actual y demoler la base para colocar una nueva, sobre la que posteriormente se instalará pasto sintético. También se rehabilitará la malla ciclónica que rodea el espacio, se instalarán nuevas porterías y reflectores y se realizarán labores de pintura y limpieza general.

La obra representa una inversión de poco más de 1.5 millones de pesos y busca recuperar las condiciones de la plaza para actividades deportivas y recreativas de niñas, niños, jóvenes y familias de la colonia.

El programa “Activa tu Parque” contempla la transformación de 40 espacios públicos de Saltillo mediante infraestructura y actividades deportivas y culturales, con una meta de atención para más de 430 mil personas. La Plaza Melocotón forma parte de las intervenciones que comenzaron en este sector desde 2025.

Durante el arranque de los trabajos, la vecina Norma Leticia Rivera señaló que la plaza es utilizada tanto por menores que acuden a jugar como por adultos que aprovechan el espacio para caminar y convivir, por lo que confió en que la rehabilitación permita darle un mayor uso.