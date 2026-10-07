$!Saltillo: Detallan trazo y características del Acuaférico que proponen Municipio y Agsal (Gráfico)

El gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal), José Iván Vicente, reveló en exclusiva a VANGUARDIA los detalles del proyecto del Acuaférico que la paramunicipal busca construir en conjunto con el Gobierno Municipal de Saltillo para mejorar el abasto de agua en la ciudad. El directivo explicó que actualmente el agua que llega a las colonias del poniente, sur y surponiente es trasladada a través de un acueducto desde la zona sur, en los ejidos Carneros y una batería de pozos ubicados a lo largo de la carretera a Zacatecas, algunos a 60 kilómetros de la mancha urbana.

Detalló que el líquido llega primero al depósito Buitres, en la entrada de la ciudad, y a partir de ahí recorre diversos tanques distribuidos prácticamente por toda la mancha urbana hasta llegar a los sectores más alejados de la red, como Saltillo 2000, Josefa Ortiz y Satélite. Vicente expuso que este largo recorrido ralentiza la llegada del agua hasta su destino final, debido al tiempo de traslado y a las numerosas derivaciones y usuarios que consumen el líquido durante el trayecto.

“Cuando hay alguna incidencia, estas colonias que están más alejadas, ya sea por un paro de CFE o por alguna avería en los pozos, son las primeras que se quedan sin agua y, a su vez, son las últimas que van a recuperar el servicio”, señaló. Este escenario se presentó el mes pasado, cuando una falla en el suministro eléctrico provocó una interrupción en el abasto de agua y, una vez reanudado el servicio, estas colonias fueron las últimas en recibirlo.

NUEVO TRAZO DEL ACUAFÉRICO Vicente expuso que el objetivo de la construcción de este proyecto es que las colonias de este sector, que históricamente son las últimas en recuperar el servicio, pasen a ser el inicio de la red de distribución hídrica. Para lograrlo, se planea construir una conducción de gran diámetro, de entre 16 y 18 pulgadas, que partiría a la altura de La Encantada desde la línea principal que proviene de la carretera a Zacatecas.

“Iría por todo el libramiento norponiente sin ningún tipo de derivación intermedia y llegaría directamente a la zona de la Alfredo Bonfil, Balcones y toda esa zona que ahora es la parte final de la red”, afirmó. El gerente de Agsal indicó que esta infraestructura permitiría que, ante cualquier incidencia o contingencia, el agua pueda enviarse directamente por esa línea, convirtiendo a los últimos usuarios de la distribución en los primeros en recibir el servicio.

Expuso que la obra brindaría dos posibilidades operativas: mantener el suministro normal a través de la red de la ciudad o utilizar la nueva línea, en caso necesario, para enviar el líquido directamente y sin escalas. “El agua se vaya directamente a esos puntos o esas zonas más desfavorecidas y que no siempre sean ellos los últimos en llenar sus tinacos, sino que de esta forma podrían ser incluso los primeros, dependiendo de las necesidades operativas”, comentó.

De acuerdo con el titular de la paramunicipal, el proyecto contempla un trazo de aproximadamente entre 16 y 18 kilómetros de longitud. Vicente estimó que la construcción de la obra requeriría una inversión de entre 160 y 200 millones de pesos, cifra que variará de acuerdo con las determinaciones finales del proyecto.

El costo final del Acuaférico también dependerá de la posible incorporación de infraestructura complementaria que permita mejorar el almacenamiento y mantener reservas de agua en el punto de destino. “Dependiendo si hacemos también un tanque de almacenamiento en el destino de ese acueducto, que también nos serviría como reservorio o como punto de almacenamiento de agua”, concluyó.