Saltillo: a más de 120 km/h se mete con todo y auto al COBAC tras brutal volcadura

Saltillo
/ 2 febrero 2026
    La unidad derribó parte de la malla ciclónica del plantel educativo y quedó dentro de las instalaciones, tras una volcadura provocada por el exceso de velocidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor resultó lesionado tras el accidente y fue trasladado a la Clínica del ISSSTE para su valoración médica

Un joven terminó junto con su vehículo al interior del Colegio de Bachilleres de Coahuila la mañana de este lunes, luego de volcarse cuando circulaba a más de 120 kilómetros por hora sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo. El accidente ocurrió antes de llegar al periférico, donde el conductor perdió el control de la unidad.

El automovilista fue identificado como Alexis Andreas ¨N¨, de 27 años de edad, quien viajaba a bordo de un vehículo Nissan Sentra sobre el bulevar mencionado. Aunque el conductor señaló que otro vehículo le cerró el paso, testigos en el lugar indicaron que no hubo participación de un segundo automóvil en el percance.

Paramédicos y elementos de Tránsito ingresaron al COBAC para brindar atención prehospitalaria y realizar el traslado del joven lesionado a un hospital. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras la volcadura, personas que se encontraban en la zona auxiliaron al joven para que pudiera salir del automóvil, ya que se encontraba golpeando el interior del vehículo de manera desesperada para liberarse. Una vez fuera, el conductor se recostó en el suelo mientras se solicitaba una ambulancia a través del número de emergencias 911.

El automóvil terminó volcado al interior del Colegio de Bachilleres de Coahuila luego de que el conductor perdiera el control cuando circulaba a más de 120 km/h sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos ingresaron a las instalaciones del plantel educativo, luego de que el vehículo derribara parte de la malla ciclónica perimetral. Con apoyo de elementos de la Policía Municipal de Tránsito, los socorristas colocaron al lesionado en una camilla y posteriormente lo trasladaron en ambulancia.

La volcadura dejó daños en el COBAC, luego de que el vehículo ingresara al plantel tras perder el control a más de 120 km/h. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El joven fue llevado a la Clínica del ISSSTE para su valoración médica. Al sitio acudieron los padres del conductor; la madre acompañó a su hijo durante el traslado, mientras que el padre permaneció en el lugar del accidente a la espera de la aseguradora, con el fin de llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

