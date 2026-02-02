Saltillo: a más de 120 km/h se mete con todo y auto al COBAC tras brutal volcadura

Un joven terminó junto con su vehículo al interior del Colegio de Bachilleres de Coahuila la mañana de este lunes, luego de volcarse cuando circulaba a más de 120 kilómetros por hora sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo. El accidente ocurrió antes de llegar al periférico, donde el conductor perdió el control de la unidad.

El automovilista fue identificado como Alexis Andreas ¨N¨, de 27 años de edad, quien viajaba a bordo de un vehículo Nissan Sentra sobre el bulevar mencionado. Aunque el conductor señaló que otro vehículo le cerró el paso, testigos en el lugar indicaron que no hubo participación de un segundo automóvil en el percance.

