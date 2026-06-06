Saltillo: abandona su vehículo tras chocar contra cuneta en Venustiano Carranza

El conductor de un automóvil Chevrolet abandonó su unidad después de protagonizar un accidente vial durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Valle San Agustín. Los hechos se registraron alrededor de las 02:20 horas, cuando el responsable circulaba de sur a norte por la lateral del puente vehicular ubicado en el cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio. Presuntamente, perdió el control del volante y terminó impactándose contra una cuneta.

A consecuencia del choque, el vehículo sufrió daños considerables en la parte frontal y quedó inmovilizado sobre la vialidad, representando un riesgo para otros automovilistas. Tras el percance, el conductor descendió de la unidad y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades, dejando abandonado el automóvil.

Testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar labores de abanderamiento con el fin de prevenir otro accidente. Posteriormente, una grúa remolcó el vehículo a un corralón, donde permanecerá resguardado mientras el caso es investigado por el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes.

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