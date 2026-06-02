$!¿Cómo cepillar correctamente los dientes de tu gato?

La salud dental de los gatos es un aspecto fundamental que suele pasar desapercibido para muchos dueños, pese a que la acumulación de placa y sarro puede provocar problemas graves que van más allá de la boca. Mantener una rutina de higiene oral desde temprana edad ayuda a prevenir enfermedades periodontales, extracciones dentales y tratamientos veterinarios complejos. Especialistas en salud animal advierten que la enfermedad periodontal afecta a la mayoría de los gatos adultos. Al igual que en las personas, los restos de alimento y las bacterias forman una capa de placa sobre los dientes que, si no se elimina, termina endureciéndose y convirtiéndose en sarro. Esta situación puede desencadenar gingivitis y, en fases más avanzadas, daños en el hueso que sostiene las piezas dentales. Además de afectar la cavidad oral, una mala higiene bucodental puede tener consecuencias en otras partes del organismo. Las bacterias presentes en la boca pueden ingresar al torrente sanguíneo y alcanzar órganos como el corazón o los riñones, incrementando el riesgo de enfermedades sistémicas.

¿CÓMO ACOSTUMBRAR A UN GATO AL CEPILLADO DENTAL? Los expertos coinciden en que el cepillado frecuente es la herramienta más eficaz para controlar la formación de placa. Aunque muchos felinos suelen rechazar inicialmente la manipulación de su boca, es posible acostumbrarlos de manera gradual y positiva. El primer paso consiste en familiarizar al gato con el contacto alrededor de la boca. Durante varios días se recomienda masajear suavemente labios y encías con los dedos para que el animal se sienta cómodo con la manipulación. Posteriormente, puede introducirse una pequeña cantidad de pasta dental veterinaria para que la pruebe voluntariamente. Es importante utilizar únicamente productos formulados para mascotas, ya que las pastas dentales para humanos contienen ingredientes que pueden resultar tóxicos para los gatos. Antes de utilizar un cepillo, algunos especialistas sugieren limpiar suavemente los dientes con una gasa enrollada en el dedo o mediante dedales diseñados para higiene oral. Una vez que el gato se haya adaptado, se puede comenzar el cepillado formal utilizando un cepillo de cerdas suaves para mascotas. Lo ideal es colocarlo en un ángulo de 45 grados sobre la línea de las encías y realizar movimientos circulares cortos para retirar la placa acumulada. OPCIONES COMPLEMENTARIAS PARA CUIDAR LA SALUD BUCAL Cuando el carácter del animal dificulta el cepillado, existen alternativas que ayudan a mantener una mejor higiene oral y retrasar la formación de sarro.

Entre ellas destacan los alimentos secos formulados específicamente para la salud dental, cuya textura favorece una limpieza mecánica durante la masticación. También pueden utilizarse aditivos para el agua de bebida y geles enzimáticos que contribuyen a reducir la proliferación de bacterias en la boca. SEÑALES DE ALERTA QUE NO DEBEN IGNORARSE La observación diaria es clave para detectar problemas a tiempo. Un aliento excesivamente fuerte, cambios en el color de las encías o la negativa a consumir alimentos sólidos pueden ser indicios de dolor o enfermedad dental. Por ello, los especialistas recomiendan realizar revisiones veterinarias periódicas. Solo un médico veterinario puede determinar si el gato necesita una limpieza profesional bajo sedación para eliminar el sarro acumulado en zonas que no pueden limpiarse adecuadamente en casa. Mantener una higiene oral constante no solo mejora la salud bucal de los felinos, sino que también contribuye a proteger su bienestar general y calidad de vida a largo plazo.

NO USES PRODUCTOS PARA HUMANOS EN ‘MICHIS’; HAY RIESGO DE TOXICIDAD La razón principal para respetar esta regla es muy simple: nosotros escupimos la pasta, pero los gatos se la tragan. Las pastas de dientes humanas contienen ingredientes que son altamente tóxicos para ellos, incluso en cantidades pequeñas. Estos son los tres componentes más peligrosos que suelen tener nuestras pastas: * Xilitol: Este endulzante artificial es extremadamente peligroso para las mascotas. En los gatos (y sobre todo en los perros) provoca una liberación masiva de insulina, lo que causa una caída drástica de azúcar en sangre (hipoglucemia) y, en casos graves, una insuficiencia hepática fulminante. * Flúor: Aunque a nosotros nos ayuda a proteger el esmalte, el flúor es tóxico para los felinos si se ingiere de forma continua. Puede causar problemas gastrointestinales graves, daños en los riñones y problemas óseos. * Lauril sulfato de sodio (SLS): Es el ingrediente responsable de hacer espuma. Si un gato lo traga, le provocará una irritación estomacal severa, náuseas y vómitos. Además, a los gatos les aterra la sensación de tener espuma en el hocico. La alternativa correcta será usar siempre pasta de dientes específica para gatos. No contienen flúor ni xilitol, se pueden tragar sin peligro y además vienen con sabores atractivos para ellos, como pollo, pescado o malta, lo que hace que se dejen limpiar el hocico con más facilidad. Sin embargo, no inicies este procedimiento sin consultar con tu veterinario de cabecera.

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