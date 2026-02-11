Saltillo: acelerado cae a barranco tras maniobra en las curvas de Landín

Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Saltillo: acelerado cae a barranco tras maniobra en las curvas de Landín
    El conductor, identificado como José Felipe ¨N¨, de 37 años, aseguró no presentar lesiones tras la caída del vehículo al desnivel. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El vehículo fue trasladado a un corralón mientras el conductor deberá cubrir daños y multas correspondientes

El exceso de velocidad provocó que un automovilista cayera a un barranco de aproximadamente dos metros la mañana de este miércoles, en las curvas de la colonia Landín, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como José Felipe ¨N¨, de 37 años, circulaba a una velocidad mayor a la permitida cuando perdió el control del vehículo, presuntamente debido a que otro automóvil se le atravesó. Esto ocasionó que saliera del camino y terminara en el desnivel.

$!El percance ocurrió cuando el automovilista presuntamente intentó maniobrar tras el cruce de otro vehículo, lo que provocó que saliera del camino y terminara fuera de la carpeta asfáltica.
El percance ocurrió cuando el automovilista presuntamente intentó maniobrar tras el cruce de otro vehículo, lo que provocó que saliera del camino y terminara fuera de la carpeta asfáltica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Se informó que el hombre había dejado previamente a sus hijas y se dirigía a su trabajo por la zona cuando ocurrió el percance, en el cruce de las calles Luis Echeverría Álvarez y Álvaro Obregón.

$!Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al cruce de Luis Echeverría Álvarez y Álvaro Obregón para tomar conocimiento del accidente registrado la mañana de este miércoles.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al cruce de Luis Echeverría Álvarez y Álvaro Obregón para tomar conocimiento del accidente registrado la mañana de este miércoles. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, arribaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes al entrevistarse con el conductor señalaron que este no requería atención prehospitalaria, ya que no presentaba lesiones.

$!Una grúa fue solicitada para realizar las maniobras necesarias y retirar la unidad siniestrada, la cual fue trasladada a un corralón municipal.
Una grúa fue solicitada para realizar las maniobras necesarias y retirar la unidad siniestrada, la cual fue trasladada a un corralón municipal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron una grúa para retirar el vehículo Chevrolet Aveo, el cual fue trasladado a un corralón en tanto se cubren los daños ocasionados al municipio y las multas correspondientes.

Temas


Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

