Saltillo: acelerado cae a barranco tras maniobra en las curvas de Landín

El exceso de velocidad provocó que un automovilista cayera a un barranco de aproximadamente dos metros la mañana de este miércoles, en las curvas de la colonia Landín, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como José Felipe ¨N¨, de 37 años, circulaba a una velocidad mayor a la permitida cuando perdió el control del vehículo, presuntamente debido a que otro automóvil se le atravesó. Esto ocasionó que saliera del camino y terminara en el desnivel.

