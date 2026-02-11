Saltillo: acelerado cae a barranco tras maniobra en las curvas de Landín
El vehículo fue trasladado a un corralón mientras el conductor deberá cubrir daños y multas correspondientes
El exceso de velocidad provocó que un automovilista cayera a un barranco de aproximadamente dos metros la mañana de este miércoles, en las curvas de la colonia Landín, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como José Felipe ¨N¨, de 37 años, circulaba a una velocidad mayor a la permitida cuando perdió el control del vehículo, presuntamente debido a que otro automóvil se le atravesó. Esto ocasionó que saliera del camino y terminara en el desnivel.
Se informó que el hombre había dejado previamente a sus hijas y se dirigía a su trabajo por la zona cuando ocurrió el percance, en el cruce de las calles Luis Echeverría Álvarez y Álvaro Obregón.
Tras el accidente, arribaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes al entrevistarse con el conductor señalaron que este no requería atención prehospitalaria, ya que no presentaba lesiones.
Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron una grúa para retirar el vehículo Chevrolet Aveo, el cual fue trasladado a un corralón en tanto se cubren los daños ocasionados al municipio y las multas correspondientes.