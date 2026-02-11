Fallece hombre sin identificar tras accidente en Saltillo; autoridades investigan

Un hombre, hasta el momento no identificado, falleció en el área de traumatología del Hospital General de Saltillo.

El deceso ocurrió el lunes 9 de febrero, alrededor de las 19:30 horas, y sus restos permanecen en la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo), a la espera de que algún familiar o conocido realice los trámites correspondientes para su reclamación e identificación. Hasta ahora, nadie se ha presentado ante las autoridades para este procedimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: aseguran transporte de personal tras fatal atropellamiento en la Miguel Hidalgo

La víctima presuntamente resultó lesionada durante un accidente que se registró la tarde del domingo en el fraccionamiento Urdiñola. Tras el incidente, fue trasladado en ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) al Hospital General, donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con información proporcionada por la trabajadora social del hospital, el paciente permaneció internado cerca de 48 horas antes de su fallecimiento. Durante este tiempo, el personal médico lo atendió bajo los protocolos correspondientes para casos de trauma, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre su estado clínico previo al deceso.

Ahora corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente y del fallecimiento. La autoridad analizará los reportes médicos y recabará la información necesaria para determinar si hubo factores adicionales que contribuyeran al deceso del hombre.