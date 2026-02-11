Fallece hombre sin identificar tras accidente en Saltillo; autoridades investigan

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Fallece hombre sin identificar tras accidente en Saltillo; autoridades investigan
    Los restos del hombre se encuentran en la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo). FOTO: ARCHIVO

Permanece en el Semefo cuerpo de paciente que murió tras permanecer 48 horas hospitalizado

Un hombre, hasta el momento no identificado, falleció en el área de traumatología del Hospital General de Saltillo.

El deceso ocurrió el lunes 9 de febrero, alrededor de las 19:30 horas, y sus restos permanecen en la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo), a la espera de que algún familiar o conocido realice los trámites correspondientes para su reclamación e identificación. Hasta ahora, nadie se ha presentado ante las autoridades para este procedimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: aseguran transporte de personal tras fatal atropellamiento en la Miguel Hidalgo

La víctima presuntamente resultó lesionada durante un accidente que se registró la tarde del domingo en el fraccionamiento Urdiñola. Tras el incidente, fue trasladado en ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) al Hospital General, donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con información proporcionada por la trabajadora social del hospital, el paciente permaneció internado cerca de 48 horas antes de su fallecimiento. Durante este tiempo, el personal médico lo atendió bajo los protocolos correspondientes para casos de trauma, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre su estado clínico previo al deceso.

Ahora corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente y del fallecimiento. La autoridad analizará los reportes médicos y recabará la información necesaria para determinar si hubo factores adicionales que contribuyeran al deceso del hombre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
La medida aplicará a materiales como PET, vidrio, aluminio y otros de alto impacto ambiental.

SEMA Coahuila busca que empresas productoras de pet (y otros materiales) confinen los desechos de sus usuarios
El incendio se extendió hasta un arroyo cercano.

Pandilleros incendian tejabán por disputa de predios, en Saltillo
Bad Bunny: Héroe internacional

Bad Bunny: Héroe internacional
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’