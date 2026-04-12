Saltillo: adaptan carril de desaceleración en V. Carranza para parque logístico

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Saltillo
/ 12 abril 2026
    Saltillo: adaptan carril de desaceleración en V. Carranza para parque logístico
    Las obras avanzan con trabajos de compactación y construcción de infraestructura básica. FRANCISCO MUÑIZ

Autoridades y desarrolladores explicaron que el circuito interior del complejo permitirá que el flujo vehicular no afecte la circulación sobre V. Carranza

Ante la construcción de un Parque Logístico, sobre el bulevar V. Carranza al norte de Saltillo ya se adapta un carril de desaceleración para evitar tráfico en la zona.

Desde 2024, vecinos cercanos al sector manifestaron su inquietud respecto a las posibles afectaciones que el parque logístico pudiera provocar con la entrada y salida de vehículos de carga.

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Al respecto, la directora de Desarrollo Urbano de Saltillo, Nayeli Castro, explicó que el complejo cumple con las normativas y se les brindó la licencia de construcción desde la administración municipal anterior.

“Se tuvo que cumplir con uno de los requisitos que es el plano de accesos y salidas. Lo que ahorita se está haciendo actualmente es el carril de desaceleración que viene de V. Carranza a ingresar a todo este complejo”, comentó.

$!Ya se observan las primeras bodegas y espacios de estacionamiento en el sitio.
Ya se observan las primeras bodegas y espacios de estacionamiento en el sitio. FRANCISCO MUÑIZ

Asimismo explicó que se autorizó para que el complejo tenga un tránsito interno en circuito, lo que permite que puedan entrar y salir vehículos con sus respectivos cajones de estacionamiento que marca el reglamento de desarrollo urbano.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA el pasado miércoles, registró que las obras avanzan en el sitio en la compactación del terreno que servirá para el carril de desaceleración.

Asimismo se observó que ya pueden observarse las primeras bodegas con sus respectivos cajones de estacionamiento, donde conviven los trabajos de maquinaria pesada.

$!Construyen Parque Logístico sobre el bulevar V. Carranza, al norte de Saltillo.
Construyen Parque Logístico sobre el bulevar V. Carranza, al norte de Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

En febrero del 2025, Grupo Galería explicó a VANGUARDIA que el complejo se trata de un parque logístico comercial con bodegas que contarán con un showroom en la parte frontal y un sistema de “cross-docking” en la parte trasera, lo que aseguran, permitirá que la mercancía ingrese sin generar molestias a los residentes cercanos.

El proyecto además incluirá 14 bodegas subdividibles y un centro de distribución destinado a los restaurantes del grupo, por lo que se enfocará en almacenar productos de diversas industrias, sin generar un tráfico pesado de camiones.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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