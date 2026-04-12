Saltillo: adaptan carril de desaceleración en V. Carranza para parque logístico

Ante la construcción de un Parque Logístico, sobre el bulevar V. Carranza al norte de Saltillo ya se adapta un carril de desaceleración para evitar tráfico en la zona. Desde 2024, vecinos cercanos al sector manifestaron su inquietud respecto a las posibles afectaciones que el parque logístico pudiera provocar con la entrada y salida de vehículos de carga.

Al respecto, la directora de Desarrollo Urbano de Saltillo, Nayeli Castro, explicó que el complejo cumple con las normativas y se les brindó la licencia de construcción desde la administración municipal anterior. “Se tuvo que cumplir con uno de los requisitos que es el plano de accesos y salidas. Lo que ahorita se está haciendo actualmente es el carril de desaceleración que viene de V. Carranza a ingresar a todo este complejo”, comentó.

Asimismo explicó que se autorizó para que el complejo tenga un tránsito interno en circuito, lo que permite que puedan entrar y salir vehículos con sus respectivos cajones de estacionamiento que marca el reglamento de desarrollo urbano. Un recorrido realizado por VANGUARDIA el pasado miércoles, registró que las obras avanzan en el sitio en la compactación del terreno que servirá para el carril de desaceleración. Asimismo se observó que ya pueden observarse las primeras bodegas con sus respectivos cajones de estacionamiento, donde conviven los trabajos de maquinaria pesada.

En febrero del 2025, Grupo Galería explicó a VANGUARDIA que el complejo se trata de un parque logístico comercial con bodegas que contarán con un showroom en la parte frontal y un sistema de “cross-docking” en la parte trasera, lo que aseguran, permitirá que la mercancía ingrese sin generar molestias a los residentes cercanos. El proyecto además incluirá 14 bodegas subdividibles y un centro de distribución destinado a los restaurantes del grupo, por lo que se enfocará en almacenar productos de diversas industrias, sin generar un tráfico pesado de camiones.

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