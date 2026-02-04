Saltillo: agrede menor con machete a joven lesionado en la colonia Nueva Tlaxcala

Un hombre resultó lesionado tras una agresión registrada en la colonia Nueva Tlaxcala, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en el cruce de las calles Fabián de Aquino y Bartolomé Chilahuate, donde se reportó a una persona herida por arma blanca.

