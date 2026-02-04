Saltillo: agrede menor con machete a joven lesionado en la colonia Nueva Tlaxcala
Se desconocen las causas que originaron el ataque, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos
Un hombre resultó lesionado tras una agresión registrada en la colonia Nueva Tlaxcala, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en Saltillo.
Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en el cruce de las calles Fabián de Aquino y Bartolomé Chilahuate, donde se reportó a una persona herida por arma blanca.
El lesionado fue identificado como Julio Alberto “N”, de 24 años de edad, quien presentó heridas en el dorso de la mano derecha, de aproximadamente 10 a 12 centímetros, así como una lesión en la región occipital de la cabeza, de alrededor de 15 centímetros, presuntamente provocadas con un machete.
Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde recibió atención médica.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el presunto agresor sería un joven identificado como Brayan ¨N¨, de 16 años de edad.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la agresión, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable.