Cae presunto ‘desplazador’ que cambiaba tarjetas y vaciaba cuentas en Saltillo

Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Cae presunto ‘desplazador’ que cambiaba tarjetas y vaciaba cuentas en Saltillo
    El sospechoso fue identificado como originario del estado de Nayarit. FOTO: CORTESÍA

El aseguramiento de tarjetas bancarias y dispositivos telefónicos apunta a un esquema de fraude con posibles ramificaciones en la ciudad

Un hombre señalado como presunto responsable de fraudes bancarios mediante el método conocido como “desplazamiento” fue detenido en Saltillo, luego de una investigación derivada de denuncias ciudadanas relacionadas con el intercambio de tarjetas bancarias por plásticos falsos.

De acuerdo con la información disponible, la detención se llevó a cabo tras un trabajo coordinado entre el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, la Unidad de Policía Cibernética y el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), luego de que se recibiera un reporte por un posible caso de fraude en agravio de un cuentahabiente.

El detenido fue identificado como Luis Alberto “N”, de 34 años de edad, originario del estado de Nayarit. Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Según las indagatorias realizadas, el presunto implicado operaba bajo un esquema de engaño dirigido principalmente a usuarios de servicios bancarios. El modo de operación consistía en obtener, de manera ilícita, bases de datos con información de clientes, a quienes posteriormente contactaba para informarles que su institución financiera había emitido una supuesta nueva tarjeta. Bajo este argumento, convencía a las víctimas de entregar su tarjeta original, la cual era sustituida por una falsa.

Una vez consumado el intercambio, el presunto responsable realizaba retiros de efectivo o compras en línea utilizando la tarjeta auténtica, ocasionando afectaciones económicas a los cuentahabientes, quienes en muchos casos no detectaban de inmediato el fraude.

Durante la detención, las autoridades aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con estos hechos, entre ellos chips telefónicos, varias tarjetas bancarias y un vehículo de la marca Volkswagen, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de la carpeta de investigación.

Las autoridades no descartan que exista más de una persona afectada por este esquema delictivo en la ciudad, por lo que se mantiene abierta la investigación para determinar el alcance de las operaciones del detenido y establecer si hay más involucrados.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima de este tipo de prácticas a presentar la denuncia correspondiente, con el fin de fortalecer las indagatorias y deslindar responsabilidades. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si el presunto “desplazador” está vinculado con otros casos similares registrados en la región.

