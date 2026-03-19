Saltillo: ahorran padres de familia con disfraces de segundo uso para festivales de primavera

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Saltillo: ahorran padres de familia con disfraces de segundo uso para festivales de primavera
    Tutús, alas de mariposa, orejas de animales, máscaras y mamelucos son las opciones más solicitadas durante la temporada. REDES SOCIALES

Ante el incremento en el costo de los disfraces, familias optan por comprar vestuarios usados en redes sociales para los festejos escolares

Con la llegada de la primavera y los festivales escolares que suelen acompañarla, padres de familia en Saltillo han comenzado desde hace varias semanas la búsqueda de disfraces y vestuarios para las tradicionales kermeses y presentaciones que se realizan en jardines de niños y primarias.

Sin embargo, ante el alto costo de los disfraces nuevos, que en algunos casos pueden alcanzar hasta los mil pesos, muchas familias han optado por alternativas más económicas, como la compra de artículos de segundo uso a través de grupos de compraventa en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/entre-disfraces-y-calaveritas-el-centro-de-saltillo-se-convierte-en-pasarela-nocturna-por-el-halloween-LM17938388

En estas plataformas es posible encontrar una amplia variedad de accesorios y disfraces relacionados con la temporada como tutús, alas de mariposa, orejas de animales, máscaras, colas, mamelucos, así como gorras con figuras de animales, todos en colores llamativos y acordes a las representaciones escolares de primavera.

De acuerdo con un sondeo realizado por VANGUARDIA, el ahorro puede ser considerable para las familias. Algunos artículos sencillos, como gorras con forma de animales o alas para disfraces, pueden encontrarse desde 50 pesos, mientras que vestuarios completos se ofertan entre 60 y 200 pesos, dependiendo del estado y el tipo de personaje.

Entre los disfraces más comunes que circulan en estas ventas destacan personajes y animales como jirafa, abeja, rana, león, mono o cocodrilo, además de otros atuendos utilizados en festivales escolares, como catrinas o personajes de cuentos infantiles.

Padres de familia señalan que recurrir a este tipo de compras no solo representa un ahorro importante, sino que también permite reutilizar prendas que en muchos casos solo se usan una vez durante el festival escolar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillenses-apuestan-por-disfraces-futuristas-y-clasicos-para-halloween-KG17779737

Esta práctica se ha vuelto cada vez más común en los últimos años, especialmente durante temporadas de celebraciones escolares como la primavera, Halloween o día del niño, donde la demanda de disfraces aumenta.

Además del beneficio económico, algunos padres consideran que la reutilización de estos artículos también contribuye a reducir el desperdicio de ropa y materiales, alargando la vida útil de prendas que de otra forma permanecerían guardadas o sin uso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Disfraces
Festivales
Primavera

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La gasolina Premium ha escalado su precio al no tener estímulos fiscales ni formar parte del pacto para poner un tope.

Saltillo: más lujo que nunca la gasolina roja, alcanza los $28.69
Coahuila suma ocho casos confirmados de sarampión en lo que va del año, mientras a nivel nacional se registra un repunte de contagios y se refuerzan campañas de vacunación ante el riesgo en población infantil.

Confirma Salud Federal nuevo caso de sarampión en Coahuila
Acciones están enfocadas en concientizar a conductores sobre el respeto para la comunidad de corredores.

Preparan programa integral para proteger a más de 5 mil corredores en Saltillo
Las inspecciones buscan garantizar el orden y la seguridad en la ciudad.

Operativos en bares y comercios de Saltillo son permanentes; intensifican medidas tras cierre de establecimientos irregulares
Sheinbaum: Ideología setentera

Sheinbaum: Ideología setentera
Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa
Murmullos antinacionales

Murmullos antinacionales
true

Dos Bocas: El saldo de la tozudez de un autócrata