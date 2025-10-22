Saltillenses apuestan por disfraces futuristas y clásicos para Halloween

Desde disfraces clásicos, hasta modernos, con grandes toques de creatividad, se verán recorrer las calles de la ciudad, durante la noche de Halloween

Con la llegada de octubre, los saltillenses ya comienzan a planear sus disfraces para celebrar Halloween este año, el cual es una de las fechas más esperadas. Este año las tendencias apuntan a una mezcla entre lo clásico y lo futurista, desde trajes inspirados en películas, series y cultura pop, prometen dominar las calles y fiestas de la ciudad de Saltillo.

TENDENCIAS DE CULTURA POP Y CINE

Este año unos de los disfraces más recreados en las fiestas de Halloween, hablando de cine y plataformas digitales, serán los inspirados en la película Wicked, desde recreaciones de Glinda y Elphaba, hasta las icónicas Rumi, Mira y Zoey, de la película Demon Hunters K-Pop, las cuales han sido fenómenos virales, captando la atención del público joven.

Inclusive se ha hecho tendencia la búsqueda del disfraz de la cachorra Bluey, de la serie animada para niños que lleva el mismo nombre, pero no solo eso, villanas icónicas como Maléfica o Harley Quinn, seguirán dominando entre las opciones de disfraces femeninos, mientras que los atuendos de superhéroes, como Superman, Spider-Man, Nightwing y figuras retro, están entre lo más buscado en disfraces para hombres.

¿APOSTAR POR LO FUTURISTA Y LO SOSTENIBLE?

De acuerdo a las tendencias, este año ha crecido la preferencia por disfraces con toques tecnológicos como luces LED, telas metálicas y maquillajes holográficos, por otro lado, los disfraces sostenibles también se encuentran en los favoritos de este año, ya que muchos optaran por elaborar sus propios trajes con materiales reciclados o prendas reutilizadas, con el objetivo de ayudar al ambiente.

¿QUÉ CLÁSICOS NUNCA PASAN DE MODA?

A pesar de las tendencias, los disfraces tradicionales seguirán presentes como todos los años, brujas, vampiros, esqueletos, payasos, piratas, continuaran siendo de los favoritos, aunque con versiones más modernas.

Como todos los años, se esperan múltiples eventos en bares, antros, universidades y plazas comerciales, las cuales llenaran a Saltillo de luces, creatividad y diversión, donde los disfraces reflejaran tanto a las nuevas tendencias, como el ingenio local que cada año da vida a esta celebración.

