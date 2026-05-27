Saltillo: amanece sin vida tras llegar ebrio a dormir con su expareja

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    Saltillo: amanece sin vida tras llegar ebrio a dormir con su expareja
    De acuerdo con las primeras declaraciones, el joven habría llegado durante la madrugada al domicilio de su expareja luego de buscar un lugar para descansar debido a que se encontraba en estado de ebriedad. ULISES MARTÍNEZ

La víctima no presentaba huellas de violencia, ordenaron la práctica de la necropsia para determinar si estuvo relacionado con el consumo de alcohol o algún padecimiento de salud

Un hombre de 25 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Java, en la colonia Oceanía Bulevares, entre las calles Australia y Timor, durante la mañana de este miércoles, en Saltillo.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:00 horas, por lo que autoridades y personal paramédico de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de Alan de Jesús ¨N¨, de 25 años de edad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-joven-de-24-anos-tras-aparatosa-volcadura-en-la-saltillo-torreon-GD20980431

Conforme a lo desprendido de las investigaciones proporcionadas por las autoridades, la víctima fue localizada en el área de una habitación del domicilio, sin lesiones visibles.

En el lugar, los elementos se entrevistaron con Josefa ¨N¨, de 33 años, quien señaló ser expareja del fallecido. La mujer manifestó que durante la madrugada recibió una videollamada de Alan, quien le pidió la ubicación de la vivienda debido a que se encontraba en estado de ebriedad y buscaba un lugar para dormir.

$!El cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento con el que se determinará la causa exacta de la muerte.
El cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento con el que se determinará la causa exacta de la muerte. ULISES MARTÍNEZ

Según su declaración, el hombre llegó al domicilio alrededor de las 02:45 horas, ingresó a la habitación y se acostó a dormir. Cerca de las 04:00 horas, su hijo la despertó para decirle que su padre estaba recargado en la orilla de la cama; ella intentó moverlo y después volvió a dormir.

Más tarde, cerca de las 05:00 horas, volvió a revisarlo y observó que ya no reaccionaba. La persona estaba hincada y, como pudo, la sentó en el piso y dio aviso al padre de la víctima, Ángel Fernando ¨N¨, quien acudió al lugar antes de realizar el reporte al Sistema de Emergencias 911. La expareja refirió que Alan no padecía enfermedades, aunque mencionó que tenía sobrepeso.

Al confirmarse el deceso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar la causa de la muerte mediante la necropsia de ley. Una vez concluidos los estudios, el cuerpo será entregado a la familia para los servicios funerarios correspondientes.

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