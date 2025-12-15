Saltillo amplía canales de comunicación directa con la Comisaría de Seguridad

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    Saltillo amplía canales de comunicación directa con la Comisaría de Seguridad
    Durante el año se implementaron nuevas plataformas digitales para mejorar la atención ciudadana.

La coordinación entre ciudadanía y autoridades ha permitido atender reportes y lograr detenciones oportunas

Con la implementación de diversas plataformas de atención ciudadana, el Gobierno Municipal de Saltillo ha fortalecido durante este año el contacto directo entre la población y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó el lanzamiento del Chat Bot de Seguridad, un asistente digital apoyado en inteligencia artificial, pionero en México, que permite a la ciudadanía realizar reportes de manera inmediata y confidencial. Para utilizarlo, las y los usuarios únicamente deben agregar a sus contactos de WhatsApp el número 844-893-09-09 e ingresar al menú de servicios, disponible las 24 horas del día.

Asimismo, Javier Díaz González dio a conocer la puesta en marcha de la línea telefónica 800 VIOLETA (800-846-53-82), diseñada para la atención inmediata de reportes relacionados con violencia de género.

“Con esto reforzamos nuestra política de Cero Tolerancia a la Violencia de Género, brindando una respuesta inmediata, sensible y con perspectiva de género, fortaleciendo la confianza ciudadana e incrementando las denuncias”, señaló el alcalde.

Indicó que, hasta el momento, a través de este mecanismo se han atendido 196 reportes de manera oportuna.

Servicio está disponible las 24 horas del día.
Servicio está disponible las 24 horas del día. FOTO: CORTESÍA

De igual forma, se fortaleció la red ciudadana más grande del país, integrada actualmente por más de 123 mil personas, organizadas en 600 grupos ciudadanos de WhatsApp, quienes colaboran activamente en el cuidado de la ciudad.

Gracias a esta coordinación, se han atendido reportes de manera eficaz y se han logrado importantes detenciones, derivadas de la respuesta oportuna de los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Todos estos mecanismos representan un contacto directo con las y los saltillenses; los invitamos a utilizarlos cuando lo requieran para poder atenderlos de inmediato”, concluyó Javier Díaz González.

