Saltillo amplía canales de comunicación directa con la Comisaría de Seguridad

Con la implementación de diversas plataformas de atención ciudadana, el Gobierno Municipal de Saltillo ha fortalecido durante este año el contacto directo entre la población y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó el lanzamiento del Chat Bot de Seguridad, un asistente digital apoyado en inteligencia artificial, pionero en México, que permite a la ciudadanía realizar reportes de manera inmediata y confidencial. Para utilizarlo, las y los usuarios únicamente deben agregar a sus contactos de WhatsApp el número 844-893-09-09 e ingresar al menú de servicios, disponible las 24 horas del día.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo invierte más de mil millones de pesos en seguridad en el primer año de gobierno

Asimismo, Javier Díaz González dio a conocer la puesta en marcha de la línea telefónica 800 VIOLETA (800-846-53-82), diseñada para la atención inmediata de reportes relacionados con violencia de género.

“Con esto reforzamos nuestra política de Cero Tolerancia a la Violencia de Género, brindando una respuesta inmediata, sensible y con perspectiva de género, fortaleciendo la confianza ciudadana e incrementando las denuncias”, señaló el alcalde.

Indicó que, hasta el momento, a través de este mecanismo se han atendido 196 reportes de manera oportuna.