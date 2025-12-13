Saltillo invierte más de mil millones de pesos en seguridad en el primer año de gobierno

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Saltillo invierte más de mil millones de pesos en seguridad en el primer año de gobierno
    Parte del equipamiento adquirido incluye nuevas casetas de vigilancia y oficinas móviles, las cuales se instalan y reubican en puntos estratégicos de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Se fortalece la seguridad pública, con nuevas casetas de vigilancia, oficinas móviles, patrullas, tecnología de inteligencia y equipamiento

Con la seguridad pública como eje central de su gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante el primer año de su administración se realizó una inversión superior a los mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura, el equipamiento y la capacidad operativa de las corporaciones policiacas, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El edil subrayó que en esta materia “no se dará ni un paso atrás”, y aseguró que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno se mantiene de manera permanente para preservar la tranquilidad de las familias saltillenses y sostener a la capital coahuilense como la más segura de México.

$!El alcalde Javier Díaz González destacó que la seguridad pública es prioridad de su administración.
El alcalde Javier Díaz González destacó que la seguridad pública es prioridad de su administración. FOTO: CORTESÍA

Como parte de estas acciones, el Ayuntamiento adquirió 26 casetas de vigilancia, las cuales fueron instaladas en puntos estratégicos de la ciudad y se reubican conforme a las necesidades de cada sector. A ello se sumó la compra de seis oficinas móviles, colocadas principalmente en los accesos a la ciudad para reforzar los filtros de seguridad y mejorar la capacidad de prevención y reacción.

En materia de movilidad y patrullaje, se incorporaron 37 nuevas patrullas, de las cuales 25 son eléctricas, fortaleciendo tanto la cobertura policial como el enfoque de eficiencia y modernización del parque vehicular. De acuerdo con el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, con estas adquisiciones Saltillo cuenta actualmente con 68 casetas de vigilancia, 12 oficinas móviles y un total de 215 patrullas.

La inversión también contempló tecnología de punta, con la adquisición de dos drones de alta tecnología, plataformas de inteligencia y sistemas digitales de análisis, orientados a mejorar las tareas de prevención, monitoreo y respuesta ante situaciones de riesgo.

$!En el Centro Histórico se instalaron cámaras con reconocimiento facial y bicicletas eléctricas para reforzar la vigilancia y la proximidad policial.
En el Centro Histórico se instalaron cámaras con reconocimiento facial y bicicletas eléctricas para reforzar la vigilancia y la proximidad policial. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, en coordinación con comerciantes del primer cuadro de la ciudad, se instalaron 50 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en puntos estratégicos del Centro Histórico, a lo que se sumó la incorporación de 50 bicicletas eléctricas para reforzar los rondines de vigilancia en esa zona.

Tanto el alcalde Javier Díaz González como el comisionado Miguel Ángel Garza Félix coincidieron en que las inversiones en seguridad continuarán durante el resto de la administración, con el objetivo de fortalecer la paz social y garantizar entornos seguros para las y los habitantes de Saltillo.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

