Saltillo invierte más de mil millones de pesos en seguridad en el primer año de gobierno

Con la seguridad pública como eje central de su gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante el primer año de su administración se realizó una inversión superior a los mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura, el equipamiento y la capacidad operativa de las corporaciones policiacas, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. El edil subrayó que en esta materia "no se dará ni un paso atrás", y aseguró que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno se mantiene de manera permanente para preservar la tranquilidad de las familias saltillenses y sostener a la capital coahuilense como la más segura de México.

Como parte de estas acciones, el Ayuntamiento adquirió 26 casetas de vigilancia, las cuales fueron instaladas en puntos estratégicos de la ciudad y se reubican conforme a las necesidades de cada sector. A ello se sumó la compra de seis oficinas móviles, colocadas principalmente en los accesos a la ciudad para reforzar los filtros de seguridad y mejorar la capacidad de prevención y reacción. En materia de movilidad y patrullaje, se incorporaron 37 nuevas patrullas, de las cuales 25 son eléctricas, fortaleciendo tanto la cobertura policial como el enfoque de eficiencia y modernización del parque vehicular. De acuerdo con el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, con estas adquisiciones Saltillo cuenta actualmente con 68 casetas de vigilancia, 12 oficinas móviles y un total de 215 patrullas. La inversión también contempló tecnología de punta, con la adquisición de dos drones de alta tecnología, plataformas de inteligencia y sistemas digitales de análisis, orientados a mejorar las tareas de prevención, monitoreo y respuesta ante situaciones de riesgo.