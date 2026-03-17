Saltillo anuncia Juego con Causa 2026: Saraperos vs Acereros apoyará a personas con autismo

Con el objetivo de fortalecer el apoyo a personas con espectro autista, el Gobierno Municipal de Saltillo y el DIF local anunciaron la realización del Juego con Causa 2026, un evento deportivo con sentido social que busca reunir a la comunidad en torno a una causa solidaria. El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, dieron a conocer que el encuentro se llevará a cabo el próximo 13 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Francisco I. Madero, donde se enfrentarán los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova en un juego de pretemporada. TE PUEDE INTERESAR: TECNM Saltillo lleva a cabo jornada de orientación tras denuncias en tendedero del 8M

Durante la presentación, el alcalde destacó que este tipo de iniciativas no solo promueven el deporte, sino también la participación ciudadana en acciones que generan un impacto positivo en la sociedad. Señaló que se espera una asistencia superior a las 10 mil personas, lo que permitirá consolidar el evento como una de las principales actividades con causa en la ciudad. Por su parte, Luly López Naranjo subrayó que los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer la atención de niñas, niños y familias que viven dentro del espectro autista. Recordó que gracias a la edición anterior del Juego con Causa se logró reunir fondos que permitieron avanzar en la creación del Centro Municipal de Atención Integral al Autismo, cuya inauguración está prevista próximamente. Explicó que este nuevo esfuerzo permitirá ampliar los servicios y brindar atención especializada, así como acompañamiento a quienes lo requieren, consolidando una red de apoyo más amplia en beneficio de este sector de la población.

En el evento también participaron representantes del Club Saraperos de Saltillo y del sector empresarial, quienes refrendaron su compromiso con las causas sociales. Destacaron que el deporte puede ser una plataforma clave para generar conciencia y promover la solidaridad entre la ciudadanía. Asimismo, se informó que los boletos estarán disponibles tanto en línea como en distintos puntos físicos, con precios accesibles para facilitar la participación de las familias. Los costos van desde 80 pesos en entrada general, hasta paquetes en palcos y suites con diferentes tarifas. El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, detalló que los puntos de venta incluyen instalaciones municipales y deportivas, con el objetivo de acercar las entradas a la población interesada. Con este evento, Saltillo busca consolidar una cultura de apoyo comunitario, en la que el deporte y la participación ciudadana se convierten en herramientas para impulsar el bienestar social.

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