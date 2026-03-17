Saltillo anuncia Juego con Causa 2026: Saraperos vs Acereros apoyará a personas con autismo

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Saltillo
/ 17 marzo 2026
    Saltillo anuncia Juego con Causa 2026: Saraperos vs Acereros apoyará a personas con autismo
    Autoridades municipales presentaron el Juego con Causa 2026 en apoyo a personas con autismo. CORTESÍA

Autoridades municipales y el DIF Saltillo presentaron el Juego con Causa 2026, cuya recaudación se destinará a fortalecer la atención a personas con autismo, en un evento deportivo que reunirá a miles de aficionados

Con el objetivo de fortalecer el apoyo a personas con espectro autista, el Gobierno Municipal de Saltillo y el DIF local anunciaron la realización del Juego con Causa 2026, un evento deportivo con sentido social que busca reunir a la comunidad en torno a una causa solidaria.

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, dieron a conocer que el encuentro se llevará a cabo el próximo 13 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Francisco I. Madero, donde se enfrentarán los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova en un juego de pretemporada.

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$!DIF Saltillo destacó avances en la creación del Centro Municipal de Atención Integral al Autismo.
DIF Saltillo destacó avances en la creación del Centro Municipal de Atención Integral al Autismo. CORTESÍA

Durante la presentación, el alcalde destacó que este tipo de iniciativas no solo promueven el deporte, sino también la participación ciudadana en acciones que generan un impacto positivo en la sociedad. Señaló que se espera una asistencia superior a las 10 mil personas, lo que permitirá consolidar el evento como una de las principales actividades con causa en la ciudad.

Por su parte, Luly López Naranjo subrayó que los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer la atención de niñas, niños y familias que viven dentro del espectro autista. Recordó que gracias a la edición anterior del Juego con Causa se logró reunir fondos que permitieron avanzar en la creación del Centro Municipal de Atención Integral al Autismo, cuya inauguración está prevista próximamente.

Explicó que este nuevo esfuerzo permitirá ampliar los servicios y brindar atención especializada, así como acompañamiento a quienes lo requieren, consolidando una red de apoyo más amplia en beneficio de este sector de la población.

$!Alfonso Figueroa Vicuña informó sobre los puntos de venta y costos de los boletos para el Juego con Causa 2026.
Alfonso Figueroa Vicuña informó sobre los puntos de venta y costos de los boletos para el Juego con Causa 2026. CORTESÍA

En el evento también participaron representantes del Club Saraperos de Saltillo y del sector empresarial, quienes refrendaron su compromiso con las causas sociales. Destacaron que el deporte puede ser una plataforma clave para generar conciencia y promover la solidaridad entre la ciudadanía.

Asimismo, se informó que los boletos estarán disponibles tanto en línea como en distintos puntos físicos, con precios accesibles para facilitar la participación de las familias. Los costos van desde 80 pesos en entrada general, hasta paquetes en palcos y suites con diferentes tarifas.

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, detalló que los puntos de venta incluyen instalaciones municipales y deportivas, con el objetivo de acercar las entradas a la población interesada.

Con este evento, Saltillo busca consolidar una cultura de apoyo comunitario, en la que el deporte y la participación ciudadana se convierten en herramientas para impulsar el bienestar social.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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