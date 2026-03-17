TECNM Saltillo lleva a cabo jornada de orientación tras denuncias en tendedero del 8M

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Saltillo
/ 17 marzo 2026
    TECNM Saltillo lleva a cabo jornada de orientación tras denuncias en tendedero del 8M
    Autoridades del Instituto Tecnológico de Saltillo realizaron una jornada informativa tras denuncias difundidas en el marco del 8 de marzo. REDES SOCIALES

Autoridades ofrecieron pláticas sobre violencia de género, Ley Olimpia y acoso; hay dos denuncias activas

El Instituto Tecnológico de Saltillo llevó a cabo una jornada de orientación dirigida a estudiantes y personal, luego de señalamientos por presuntas conductas inapropiadas difundidas a través de un tendedero de denuncias en el marco del 8 de marzo.

Durante la actividad, la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México impartió charlas sobre espacios libres de violencia, acoso sexual y la Ley Olimpia, con el objetivo de informar a la comunidad sobre sus derechos y mecanismos de denuncia.

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La directora del campus, Ania Sánchez, indicó que esta es la quinta ocasión en que se realizan este tipo de acciones con la finalidad de que los estudiantes puedan sentirse en un espacio seguro donde haya respeto a derechos de las personas que integraban la comunidad.

“Con esto reiteramos el compromiso que tenemos con toda la comunidad del Tecnológico de Saltillo, que tenemos cero tolerancia a este tipo de comportamientos”, expresó.

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La directora informó que actualmente existen dos denuncias por presuntos actos de violencia al interior del plantel, presentadas en diciembre, las cuales se encuentran en proceso y en espera de que la autoridad competente realice las investigaciones y aplique las sanciones correspondientes.

Recordó que, además de las pláticas, este miércoles 8 de marzo se habilitarán espacios de atención individual para que estudiantes y trabajadores puedan presentar quejas, denuncias o resolver dudas directamente con el área jurídica.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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