Saltillo: arranca construcción de techumbre en primaria Leona Vicario tras ganar proyecto ciudadano

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    Saltillo: arranca construcción de techumbre en primaria Leona Vicario tras ganar proyecto ciudadano
    El alcalde destacó que la obra es resultado de la participación ciudadana y la organización vecinal. CORTESÍA

El proyecto fue elegido por la ciudadanía del sector poniente mediante el programa Participa Saltillo 2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a la Escuela Primaria Leona Vicario para dar inicio a la construcción de una techumbre en el plantel educativo, además de encabezar los honores a la Bandera como parte de las acciones para fortalecer los valores cívicos entre la comunidad estudiantil.

El proyecto de infraestructura escolar fue propuesto por habitantes del sector poniente a través del programa Participa Saltillo 2026 y obtuvo la mayor cantidad de votos durante el proceso ciudadano, por lo que se determinó llevarlo a cabo en beneficio de estudiantes, docentes y familias de la zona.

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“Las y los vecinos de este sector se organizaron, propusieron este proyecto y luego votaron para su realización. Esto nos llena de satisfacción porque es la participación ciudadana en beneficio de su propia comunidad”, afirmó el presidente municipal.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que la construcción de la techumbre representa una inversión de 2 millones de pesos y tendrá dimensiones de 14 por 20 metros, con una superficie de cobertura de 280 metros cuadrados en el patio cívico de la escuela.

“Gracias al alcalde Javier Díaz González por impulsar este tipo de iniciativas que permiten escuchar las peticiones y necesidades de la gente; esto es un ejemplo muy claro de ello”, señaló Peña Aguirre.

Durante la jornada, personal del programa “Amor en Movimiento” del DIF Saltillo también acudió al plantel ubicado en la colonia Valle Verde para brindar servicios médicos a estudiantes y vecinos del sector.

El director de la escuela en ambos turnos, Jaime Ángel Laredo Maldonado, destacó que la obra representa un anhelo de casi 40 años para la comunidad educativa y reconoció el apoyo del Gobierno Municipal para concretar este proyecto.

En representación del alumnado, Sebastián Ponce Cibel señaló que la nueva techumbre permitirá realizar actividades deportivas, académicas y culturales con mayor seguridad, al brindar protección ante las condiciones climáticas.

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“Gracias, alcalde Javier Díaz, por acompañarnos a los honores a la Bandera y por apoyarnos con la construcción de esta techumbre que nos protegerá del sol y de la lluvia”, expresó el estudiante.

En el evento participaron autoridades municipales, entre ellas la síndica Dora Alicia de la Garza Villanueva; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; el director general de Escuelas Primarias, Edgar Alejandro Veloz Pachicano; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos; integrantes de la Comisión Sectorial Poniente de Participa Saltillo, así como madres y padres de familia.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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