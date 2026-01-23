Saltillo arranca el año como la capital más segura de México

Saltillo volvió a destacar a nivel nacional en materia de seguridad pública. Por cuarta ocasión durante la actual administración municipal, la capital de Coahuila fue reconocida como la capital más segura del país, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La ENSU, que se publica de manera trimestral, evalúa la percepción ciudadana sobre seguridad en 91 áreas urbanas de México. Durante el último año, Saltillo se mantuvo de forma constante entre las ciudades con mejores indicadores, al encabezar los resultados difundidos en enero, julio y octubre, y repetir la posición de liderazgo en la medición correspondiente a este viernes 23 de enero. TE PUEDE INTERESAR: Retira Municipio publicidad irregular en el Centro Histórico de Saltillo

Además de mantenerse como la capital mejor evaluada, la ciudad avanzó un lugar en el índice general de percepción de seguridad, al colocarse en el sexto sitio a nivel nacional entre todas las ciudades evaluadas, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los municipios con mayor confianza ciudadana en sus instituciones de seguridad. El alcalde Javier Díaz González señaló que estos resultados son consecuencia directa del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y las fuerzas de seguridad, así como de la participación activa de la población. Destacó la colaboración permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y las fiscalías estatal y federal.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍA Uno de los factores clave, subrayó el edil, ha sido el involucramiento de la ciudadanía en las estrategias de prevención y atención del delito. Saltillo cuenta con la red ciudadana digital más amplia del país en materia de seguridad, integrada por más de 124 mil personas que realizan reportes a través de WhatsApp, la aplicación Saltillo Seguro, el ChatBot municipal y las líneas de emergencia. Esta comunicación directa ha permitido una respuesta más rápida de las autoridades y una mayor capacidad para prevenir incidentes, lo que se refleja en la percepción positiva de la población respecto a la seguridad en su entorno.

INVERSIÓN SOSTENIDA EN SEGURIDAD Díaz González informó que durante 2025 se destinaron más de mil millones de pesos al fortalecimiento de la seguridad pública, recursos que fueron canalizados a la adquisición de equipamiento, mejora de infraestructura, incorporación de tecnología y desarrollo de acciones preventivas. Adelantó que esta política de inversión continuará durante 2026. Entre los proyectos en marcha, destacó la próxima compra de nuevas patrullas y la instalación de alrededor de 500 cámaras urbanas adicionales, con el objetivo de ampliar la cobertura de vigilancia en distintos sectores de la ciudad. Asimismo, anunció el inicio de la formación de nuevos cadetes en la Academia de Policía, con lo que se busca incrementar el estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin descuidar la capacitación y profesionalización del personal.