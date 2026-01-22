Retira Municipio publicidad irregular en el Centro Histórico de Saltillo

“Estas labores permiten proteger el entorno arquitectónico e histórico del primer cuadro de Saltillo, además de ayudar a mantener un centro ordenado, limpio y atractivo para habitantes, comerciantes y visitantes”, destacó el alcalde Javier Díaz González.

En estos puntos, brigadas municipales retiraron anuncios colocados sin autorización en postes públicos y señalamientos viales, los cuales representaban un riesgo al obstruir la visibilidad y afectar la seguridad peatonal y vehicular.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de limpieza del mobiliario urbano en calles como Narciso Mendoza y Manuel Acuña, así como en otras vialidades de la Zona Centro de la capital del estado.

Con el objetivo de preservar la imagen del Centro Histórico, fortalecer la seguridad y garantizar el orden en los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene acciones permanentes para el retiro de publicidad irregular colocada en la vía pública.

Acciones similares se han llevado a cabo en diversas calles como Guadalupe Victoria, Ignacio Allende, Juan Aldama, Xicoténcatl y Álvaro Obregón, entre otras.

Al respecto, el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, explicó que el retiro de publicidad irregular busca garantizar el cumplimiento de la normatividad municipal vigente, promover la equidad entre los comercios y evitar la apropiación indebida del espacio público mediante la colocación de lonas, pendones o estructuras en postes, muros y mobiliario urbano.

Estas labores se suman a otras acciones de embellecimiento y preservación del Centro Histórico, como la rehabilitación de fachadas de viviendas y comercios, banquetas, así como el retiro de cableado en desuso y grafiti.

RECUPERAN ESPACIOS PÚBLICOS

Como parte de las estrategias para incrementar la seguridad y prevenir riesgos a la salud, el Gobierno Municipal intensificó los trabajos de limpieza profunda y deshierbe en callejones del fraccionamiento Mirasierra, al oriente de la ciudad.

Cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiraron basura y desechos acumulados en callejones ubicados sobre la calle 8, entre las vialidades 25 y 27, así como entre la calle 29 y el bulevar Mirasierra.

El Gobierno de Saltillo exhortó a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública, a fin de mejorar la salud y la convivencia comunitaria.

Asimismo, brigadas del Vivero Municipal atendieron el arbolado del camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el bulevar Felipe J. Mery y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Acciones similares se han realizado en avenidas como Jesús Valdés Sánchez, José Musa de León, Emilio Arizpe de la Maza y Venustiano Carranza, entre otras.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz González puso a disposición de la ciudadanía el número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, para reportar cualquier servicio público en la ciudad.