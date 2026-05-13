“Monclova necesita que la Federación la voltee a ver”; empresarios confían en la reactivación de AHMSA

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    “Monclova necesita que la Federación la voltee a ver”; empresarios confían en la reactivación de AHMSA
    Empresarios de Monclova mantienen expectativa sobre una eventual reactivación de la siderúrgica tras el proceso de quiebra. LIDIET MEXICANO

CANACINTRA Monclova señala que existen empresas interesadas en la siderúrgica, pero advierte que se necesita voluntad del Gobierno Federal para resolver la crisis en el municipio

Aunque reconocen que el panorama continúa siendo complicado para trabajadores y proveedores, empresarios de Monclova aseguraron que aún existe expectativa de que Altos Hornos de México pueda reactivarse y recuperar parte de la actividad económica de la Región Centro.

El presidente de CANACINTRA Monclova, Jorge Mtanous, señaló que hay empresas interesadas en participar en el proceso relacionado con la siderúrgica y que incluso han mantenido comunicación con el síndico encargado de la quiebra.

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“Sí hay empresas interesadas en este tema”, expresó el dirigente empresarial, quien afirmó que recientemente el síndico presentó un panorama alentador sobre el futuro de AHMSA.

No obstante, advirtió que la situación no podrá resolverse únicamente con inversionistas y sostuvo que se requiere participación del Gobierno Federal para atender la crisis económica que enfrenta Monclova desde la paralización de operaciones de la acerera.

“Si no existe una voluntad de la Presidenta por arreglar este problema y nos traen hasta abajo en la agenda de trabajo, no se va a arreglar nada”, declaró.

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El empresario lamentó que la problemática siga sin recibir atención suficiente pese al impacto económico que, dijo, ha afectado a miles de familias de la Región Centro. “Lo que necesitamos es que volteen a ver a Monclova seriamente y que no se politice”, comentó.

También se refirió a las recientes protestas de trabajadores y exobreros de AHMSA, quienes en días pasados bloquearon la carretera federal 57 para exigir avances en el pago de adeudos laborales y una solución al conflicto derivado de la quiebra.

$!“Estamos de acuerdo en que se manifiesten, pero esas no son las formas”, señaló Jorge Mtanous, presidente de CANACINTRA Monclova.
“Estamos de acuerdo en que se manifiesten, pero esas no son las formas”, señaló Jorge Mtanous, presidente de CANACINTRA Monclova. LIDIET MEXICANO

A pesar del escenario incierto, insistió en que el sector empresarial mantiene confianza en que pueda concretarse una eventual reactivación de la siderúrgica. “Estamos confiados en que se vaya a dar una reactivación de la empresa”, sostuvo.

Respecto a los proveedores, reconoció que la recuperación de adeudos será complicada, ya que la ley establece prioridad para el pago a trabajadores dentro del proceso de quiebra.

“Primero son los trabajadores, eso es por ley. Los proveedores estamos al último y esperamos recuperar aunque sea un porcentaje de lo que se nos quedó a deber”, indicó. Finalmente, expresó su deseo de que empresas locales también puedan ser tomadas en cuenta si AHMSA logra retomar operaciones.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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