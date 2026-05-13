Saltillo: Anuncian el Festival Internacional de las Artes 449 y durará 42 días

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    Saltillo: Anuncian el Festival Internacional de las Artes 449 y durará 42 días
    Eventos. Más de 3,900 participantes formarán parte de las actividades artísticas y culturales organizadas para celebrar el aniversario 449 de Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO

El evento contará con la presencia de 11 estados invitados, entre ellos CDMX, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, y participarán artistas de 10 países como Brasil, Corea, España, Francia, Italia y Rusia

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó la edición 2026 del Festival Internacional de las Artes (FINA) Saltillo 449, el cual se expandirá a seis semanas de actividades. El evento busca celebrar la fundación de la ciudad con una oferta cultural de más de 280 actividades en diversos sectores.

El alcalde Javier Díaz González destacó que esta edición es especial por su duración y alcance. “Estamos iniciando el 14 de junio para finalizar el 25 de julio. Son seis semanas y 3,700 artistas saltillenses”, afirmó el edil, subrayando el apoyo al talento local en este aniversario.

A CADA RINCÓN

Díaz explicó que el objetivo es llevar la cultura a todos los rincones del municipio a través de 74 espacios y escenarios. “Para nosotros era bien importante cómo poder generar espacios para los artistas saltillenses... muchas actividades en las comunidades rurales y en los centros comunitarios”, señaló.

Por su parte, Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura, subrayó que el festival ya es un referente en el norte del país. “El FINA no es solamente una celebración, es un espacio de encuentro, de creación y de integridad”, comentó la funcionaria sobre la relevancia social y cultural del evento.

La cartelera incluirá disciplinas como música, danza, teatro, literatura, cine y arte urbano. “Entendemos a la cultura como lo que debe seguir siendo: un derecho más que un privilegio”, puntualizó Rodarte sobre el enfoque incluyente de la programación, que suma a más de 3,900 participantes en total.

INVITADOS ESPECIALES

El festival contará con la presencia de 11 estados invitados, entre ellos Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz. Asimismo, participarán artistas de 10 países como Brasil, Corea, España, Francia, Italia y Rusia, fortaleciendo el intercambio cultural en plazas, museos e iglesias de la capital.

Díaz González también adelantó dinámicas innovadoras para honrar la historia local y la literatura. “Va a estar la gente escuchando la poesía de Manuel Acuña y, sobre todo, buscando entre diferentes lugares históricos relacionados con él”, detalló el alcalde.

https://vanguardia.com.mx/show/vas-a-ir-estrenara-el-desaire-el-proximo-23-de-julio-en-saltillo-DD20670322

La funcionaria estatal agradeció el respaldo del alcalde para consolidar esta visión social de la cultura. “Asumimos un compromiso claro, no solamente presentando espectáculos, sino construyendo experiencias culturales que generen comunidad”, concluyó Leticia Rodarte tras anunciar que también habrá presencia en foros independientes y ejidos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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