‘Ser maestro es aprender toda la vida’: docentes de Coahuila reflexionan sobre 30 y 40 años en las aulas

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Saltillo
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    ‘Ser maestro es aprender toda la vida’: docentes de Coahuila reflexionan sobre 30 y 40 años en las aulas
    Docentes con décadas de experiencia coincidieron en que enseñar implica aprender y adaptarse constantemente. HOMERO SÁNCHEZ

Docentes reconocidos por 30, 40 y 50 años de trayectoria compartieron los cambios que han enfrentado en las aulas, desde la transformación tecnológica hasta los nuevos retos familiares y emocionales de los estudiantes.

Además de dejar atrás el gis, los pizarrones verdes y las enciclopedias para abrir paso a pantallas e inteligencia artificial, en las aulas de Coahuila ha habido cambios importantes en las últimas décadas en la manera en que viven y aprenden las nuevas generaciones.

Este miércoles, en el marco del Día del Maestro, autoridades estatales y sindicales entregaron preseas a docentes con trayectorias de 30, 40 y 50 años, en las que han visto la evolución de la enseñanza y los principales cambios dentro de las escuelas.

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Héctor Gómez Carranza, maestro y director de primaria reconocido por 40 años de trayectoria, señaló que la educación en el país ha estado marcada por grandes avances, pero también graves retrocesos derivados de la visión, pero tambien ‘caprichos’ del gobierno

Recordó cómo a inicio de los años 2 miles las aulas mudaron del pizarrón verde de gis, a los pintarrones y las computadoras en las aulas. Pero también señaló que el modelo educativo ha dejado de profundizar en áreas básicas como español y matemáticas que se abordan de manera muy rápida y muy ligera, por lo que defendió la necesidad de que los alumnos aprendan a investigar más allá de los libros de texto.

$!Reynaldo Calvillo de la Garza afirmó que los cambios más notorios están en las familias y en la salud emocional de los estudiantes.
Reynaldo Calvillo de la Garza afirmó que los cambios más notorios están en las familias y en la salud emocional de los estudiantes. HOMERO SÁNCHEZ

Pero junto a esa visión crítica también apareció la parte más humana del oficio docente. Gómez Carranza recordó que la educación no solo le permitió construir una carrera, sino también formar una familia junto a su esposa, también maestra, aunque del nivel preescolar a quien conoció dando clases en una comunidad.

Tras cuatro décadas al frente de grupo y en funciones directivas, resumió su trayectoria en “grandes recuerdos, grandes experiencias y grandes satisfacciones”.

En secundaria, para el director Reynaldo Calvillo de la Garza, reconocido por 30 años de servicio, los cambios más notorios no están solamente en la tecnología, sino en la vida familiar y emocional de los estudiantes.

$!María del Rosario Alemán Monsiváis aseguró que la tecnología no puede sustituir el acompañamiento humano en el aula.
María del Rosario Alemán Monsiváis aseguró que la tecnología no puede sustituir el acompañamiento humano en el aula. HOMERO SÁNCHEZ

“Van cambiando los niños, van cambiando las familias, las costumbres, pero siempre son niños”, expresó.

Desde su experiencia, actualmente es más común encontrar estudiantes con problemas emocionales, estrés o tristeza, situaciones que antes eran menos visibles. Por ello, señaló que el trabajo docente ahora también implica generar espacios de confianza y apoyo emocional para los jóvenes.

La transformación tecnológica también ha obligado a los docentes a mantenerse en constante actualización. Según el profesor Calvillo, los estudiantes tienen cada vez mayor acceso a nuevas herramientas que como maestros deben aprender a utilizar.

Para él, el aprendizaje también ha sido permanente desde el aula, pues asegura que el contacto con las distintas generaciones de alumnos le ha permitido desarrollar sensibilidad y comprensión. Señala además que el mayor reconocimiento no proviene de los homenajes oficiales, sino del reencuentro con sus exalumnos, quienes con el paso de los años lo saludan, lo recuerdan y le presentan a sus familias, situación que describe como su mayor satisfacción profesional.

Por su parte, la maestra María del Rosario Alemán Monsiváis, quien tiene una experiencia en la educación de 30 años coincidió en que las nuevas generaciones son cada vez más digitales, aunque aseguró que aunque ha sido testigo de grandes avances tecnológicos en las últimas décadas, la tecnología no ha logrado sustituir el acompañamiento humano dentro del aula.

“Siguen teniendo la necesidad de que alguien los esté guiando, de que alguien esté presente con ellos, porque esa parte humanística no la da la tecnología”, sostuvo.

La docente señaló que el reconocimiento recibido significa mucho, ya que representa el cierre de años de trabajo y de “batallas” enfrentadas en el ámbito educativo, aunque considera que aún hay mucho por aportar a la sociedad. En ese sentido, explicó que los principales retos actuales están relacionados con el avance tecnológico y con las nuevas expectativas que deben plantearse para niñas, niños y adolescentes, por lo que insistió en la importancia de motivarlos a seguir preparándose para alcanzar una mejor estabilidad académica y personal.

“Lo que más impacta es todo lo que uno va dejando. Cuando me encuentro con ex alumnos ya como profesionistas que me recuerdan, es muy bonito y muy gratificante saber que contribuí a que las nuevas generaciones tengan mejor calidad de vida”, mencionó.

La directora Juana Araceli Ramírez Guerra, reconocida por 40 años de servicio, resumió la profesión docente como una carrera en la que hay que “aprender para enseñar” estudiando, actualizando constantemente y adaptándose a las nuevas generaciones y herramientas tecnológicas.

$!Héctor Gómez Carranza señaló que la educación ha tenido avances, pero también retrocesos derivados de decisiones gubernamentales.
Héctor Gómez Carranza señaló que la educación ha tenido avances, pero también retrocesos derivados de decisiones gubernamentales. HOMERO SÁNCHEZ

Desde su experiencia en escuelas rurales, funciones técnicas y direcciones escolares, aseguró que la educación exige crecimiento constante y vocación de servicio. “Es una carrera que demanda mucho, hay que estar estudiando, hay que estar preparándote”, dijo.

Para ella, el reto no es uno en particular, sino el día a día, al tener que enfrentar las distintas situaciones que surgen en el ámbito educativo. Sin embargo, señala que las satisfacciones son innumerables cuando el trabajo se realiza con la aspiración de crecer, servir y entregarse diariamente a sus alumnos.

“Es una carrera que nunca dejas de aprender. “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” y nosotros lo hemos hecho profesionalmente”, dijo.

Durante la ceremonia, las autoridades estatales y sindicales reconocieron el impacto de los docentes en la formación de generaciones enteras. El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, afirmó que cada relación construida entre un maestro y sus alumnos tiene un efecto que transforma familias y comunidades.

“Es una de las tareas más sagradas que puede existir: cuidar el bienestar y el desarrollo de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes”, expresó.

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Por su parte, el líder de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón, comparó la labor docente con “cruzar el Rubicón”, al considerar que ser maestro implica tomar decisiones firmes y definitivas en beneficio de los estudiantes.

Mientras que el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la fortaleza de Coahuila también se explica por el trabajo realizado por las y los maestros durante décadas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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