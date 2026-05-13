Mujeres emprendedoras impulsan comercio local en Paseo Colón de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer invitó a la ciudadanía a recorrer el Paseo de las Emprendedoras, espacio que se instala todos los domingos a partir de las 08:00 horas sobre la avenida Allende, como parte de las actividades del tradicional Paseo Colón en Torreón. El programa tiene como propósito brindar a las mujeres emprendedoras un espacio donde puedan promover sus productos y servicios, además de fortalecer sus actividades comerciales mediante la convivencia con las familias laguneras.

Amira Darwich García, directora de la dependencia, señaló que estas iniciativas contribuyen a generar espacios de participación comunitaria y permiten visibilizar el trabajo de las mujeres emprendedoras de Torreón, impulsando el comercio local y la convivencia familiar en un entorno accesible para la ciudadanía. La funcionaria destacó que durante la edición más reciente, realizada el pasado domingo 10 de mayo, participaron mujeres de distintos giros comerciales que ofrecieron productos y servicios a las familias asistentes. “La actividad reunió a emprendedoras de distintos giros comerciales, quienes instalaron sus espacios de venta para compartir con las y los visitantes artículos elaborados de manera artesanal como productos de belleza, accesorios, alimentos, postres y otros servicios”, detalló. Además, como parte de las actividades conmemorativas por el Día de las Madres, se llevó a cabo una dinámica recreativa mediante una tómbola en la que se entregaron diversos obsequios a las mamás presentes en el evento.

Darwich García indicó que las jornadas dominicales continuarán desarrollándose con la participación de emprendedoras locales que encuentran en este espacio una oportunidad para dar a conocer sus proyectos y fortalecer sus iniciativas económicas. Asimismo, destacó que este tipo de actividades permite a la ciudadanía conocer y respaldar productos elaborados en la región, fortaleciendo así el consumo local y la economía de las familias emprendedoras.

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