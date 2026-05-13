Mujeres emprendedoras impulsan comercio local en Paseo Colón de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Mujeres emprendedoras impulsan comercio local en Paseo Colón de Torreón
    La iniciativa busca fortalecer las actividades comerciales de emprendedoras locales. CORTESÍA

El programa permite a mujeres promover sus productos y servicios ante la ciudadanía

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer invitó a la ciudadanía a recorrer el Paseo de las Emprendedoras, espacio que se instala todos los domingos a partir de las 08:00 horas sobre la avenida Allende, como parte de las actividades del tradicional Paseo Colón en Torreón.

El programa tiene como propósito brindar a las mujeres emprendedoras un espacio donde puedan promover sus productos y servicios, además de fortalecer sus actividades comerciales mediante la convivencia con las familias laguneras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/exhortan-a-respetar-reglamento-de-limpieza-para-mantener-orden-en-torreon-ND20673817

Amira Darwich García, directora de la dependencia, señaló que estas iniciativas contribuyen a generar espacios de participación comunitaria y permiten visibilizar el trabajo de las mujeres emprendedoras de Torreón, impulsando el comercio local y la convivencia familiar en un entorno accesible para la ciudadanía.

La funcionaria destacó que durante la edición más reciente, realizada el pasado domingo 10 de mayo, participaron mujeres de distintos giros comerciales que ofrecieron productos y servicios a las familias asistentes.

“La actividad reunió a emprendedoras de distintos giros comerciales, quienes instalaron sus espacios de venta para compartir con las y los visitantes artículos elaborados de manera artesanal como productos de belleza, accesorios, alimentos, postres y otros servicios”, detalló.

Además, como parte de las actividades conmemorativas por el Día de las Madres, se llevó a cabo una dinámica recreativa mediante una tómbola en la que se entregaron diversos obsequios a las mamás presentes en el evento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-amplia-cjm-programa-de-educacion-abierta-con-nivel-secundaria-ND20673358

Darwich García indicó que las jornadas dominicales continuarán desarrollándose con la participación de emprendedoras locales que encuentran en este espacio una oportunidad para dar a conocer sus proyectos y fortalecer sus iniciativas económicas.

Asimismo, destacó que este tipo de actividades permite a la ciudadanía conocer y respaldar productos elaborados en la región, fortaleciendo así el consumo local y la economía de las familias emprendedoras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
comercio

Localizaciones


Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manifestación morenista contra Maru Campos

Manifestación morenista contra Maru Campos
true

Un martes cualquiera en la relación México-EU
true

POLITICÓN: Pide Attolini protección ante hostigamientos; ¿temor fundado o estrategia electoral en Coahuila?
Autoridades de Salud informaron que más de 30 mil personas en Coahuila han sido beneficiadas con esquemas de atención médica gratuita y telemedicina implementados en distintos puntos del estado.

Atención gratuita y telemedicina benefician a más de 30 mil personas en Coahuila
El precio del jitomate saladette aumentó 121.1 por ciento anual en abril, según datos del INEGI.

Saltillo: aprieta a restauranteros incremento a jitomate y otros insumos
Christian Villanueva produjo dos carreras clave en la quinta entrada.

Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie
Sheinbaum negó que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

México y EU rechazan que la CIA tuviera un papel letal en un operativo en México
Misiles de diferentes tipos se exhiben en un desfile militar en Teherán. Nuevas evaluaciones de inteligencia estiman que Irán conserva aproximadamente el 70 por ciento de su arsenal de misiles anterior a la guerra.

Irán conserva importantes capacidades en materia de misiles, según inteligencia de EU