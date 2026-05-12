Un martes cualquiera en la relación México-EU

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Un martes cualquiera en la relación México-EU
    EFE

Un gobierno de Trump que no se cansa de exhibir a México y una Presidenta mexicana que vive en la negación

7:00 a.m. El secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, al comparecer ante el Congreso, pidió a las fuerzas armadas de México que hagan más contra los narcos, que den un paso al frente para que no tenga que hacerlo Estados Unidos.

2:00 p.m. Terry Cole, jefe de la DEA, declaró que narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno de México “han estado en la cama durante años”. Y aseguró que el proceso judicial contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es sólo el comienzo de lo que está por venir en México.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sinaloa-el-venezuela-mexicano-HG20627808

3 p.m. La revista Proceso publicó que un reporte de inteligencia de fuentes norteamericanas de alto nivel que obra en su poder señala que Rubén Rocha Moya está resguardado dentro del Palacio de Gobierno estatal en Culiacán bajo un esquema de vigilancia aérea permanente de Estados Unidos, con el uso de un helicóptero táctico y al menos seis drones de gran tamaño. Esto implica la presencia de activos aéreos vinculados a agencias de inteligencia estadounidenses operando en suelo mexicano y la protección extrema del gobierno mexicano al mandatario sinaloense con licencia.

4 p.m. CNN reveló que la CIA ha intensificado su guerra secreta contra los cárteles realizando operaciones letales dentro de México. Que la CIA está matando mandos medios del narco en operaciones encubiertas en suelo mexicano. CNN pone un ejemplo: que la CIA planeó el ataque con coche bomba en el que murió Francisco Beltrán “El Payín”, mando medio del Cártel de Sinaloa, en Tecámac, Estado de México, el pasado 28 de marzo. Veinte minutos después, el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, publicó un tuit para negarlo y la CIA lo secundó (¿qué esperaban? ¿cuándo se ha visto que la CIA reconozca que tiene agentes encubiertos en otros países realizando operaciones secretas?).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-tenemos-conocimiento-de-investigaciones-de-eu-a-politicos-claudia-sheinbaum-IA20642138

Any given Tuesday. Un martes cualquiera en la relación México-Estados Unidos, con el tono que hemos tenido en las últimas semanas. Un gobierno de Trump que no se cansa de exhibir a México y una Presidenta mexicana que vive en la negación:

9:00 a.m. Claudia Sheinbaum: “La relación con el gobierno de Estados Unidos puede tener sus tensiones, pero está bien. No hay tensión bilateral. Yo no lo veo así. No hay tensión bilateral. Lo que pasa es que, si tú lees los periódicos y lees la comentocracia, estamos en una crisis tremenda. Los adversarios nuestros, que son muy poquitos ya, nomás que hacen mucho ruido en los medios de comunicación y en las redes, apuestan a una mala relación entre México y Estados Unidos”.

Se ve que la relación va de maravilla. Imagínese que no tuviéramos una Presidenta encantadora, maravillosa, que viste muy elegante, que tiene una voz muy bonita y que además fue bailarina de ballet.

@CarlosLoret

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Crimen Organizado
Relaciones Exteriores

Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Periodista mexicano con amplia trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Fue conductor de noticiarios en Televisa y actualmente colabora en Vanguardia MX, El Universal, W Radio y Latinus, donde realiza investigaciones y análisis políticos.

Loret de Mola tiene una larga trayectoria como reportero, corresponsal de guerra en varias ocasiones y conductor de televisión. Es autor de varios libros y ha sido premiado en múltiples ocasiones por sus trabajos periodísticos a nivel nacional e internacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La diputada Beatriz Fraustro asumió este martes la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila tras la licencia solicitada por Luz Elena Morales.

Beatriz Fraustro asume presidencia del Congreso de Coahuila; toman protesta diputados suplentes
Emanuel Garza Fishburn aseguró que Coahuila mantuvo su postura de conservar los 185 días efectivos de clase establecidos en el calendario escolar.

Lo importante era continuar con el calendario escolar como estaba previsto: Sedu
El mandatario llamó a ‘cerrar filas’ entre Federación, Estado, Poder Judicial y trabajadores.

Gobernador advierte de ‘políticos oportunistas’ en el conflicto de AHMSA
Integrantes del colectivo preparan una exposición de instalación y videoarte para reflexionar sobre las dificultades que enfrentan peatones en Saltillo.

Jóvenes artistas buscan visibilizar crisis peatonal en Saltillo mediante exposición
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de equipo médico al personal de enfermería municipal en el marco del Día Internacional de la Enfermería.

Saltillo refuerza consultorios y áreas médicas municipales con nuevo equipamiento

Familias y visitantes podrán recorrer las cinco salas de exhibición del recinto y conocer la diversidad de aves que forman parte del patrimonio natural de México.

Con entrada gratuita, Museo de las Aves celebrará el Día Internacional de los Museos

Violencia larvada en Coahuila

Violencia larvada en Coahuila
Rocha Moya: Bien guardadito

Rocha Moya: Bien guardadito