Un martes cualquiera en la relación México-EU

7:00 a.m. El secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, al comparecer ante el Congreso, pidió a las fuerzas armadas de México que hagan más contra los narcos, que den un paso al frente para que no tenga que hacerlo Estados Unidos. 2:00 p.m. Terry Cole, jefe de la DEA, declaró que narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno de México “han estado en la cama durante años”. Y aseguró que el proceso judicial contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es sólo el comienzo de lo que está por venir en México.

3 p.m. La revista Proceso publicó que un reporte de inteligencia de fuentes norteamericanas de alto nivel que obra en su poder señala que Rubén Rocha Moya está resguardado dentro del Palacio de Gobierno estatal en Culiacán bajo un esquema de vigilancia aérea permanente de Estados Unidos, con el uso de un helicóptero táctico y al menos seis drones de gran tamaño. Esto implica la presencia de activos aéreos vinculados a agencias de inteligencia estadounidenses operando en suelo mexicano y la protección extrema del gobierno mexicano al mandatario sinaloense con licencia. 4 p.m. CNN reveló que la CIA ha intensificado su guerra secreta contra los cárteles realizando operaciones letales dentro de México. Que la CIA está matando mandos medios del narco en operaciones encubiertas en suelo mexicano. CNN pone un ejemplo: que la CIA planeó el ataque con coche bomba en el que murió Francisco Beltrán “El Payín”, mando medio del Cártel de Sinaloa, en Tecámac, Estado de México, el pasado 28 de marzo. Veinte minutos después, el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, publicó un tuit para negarlo y la CIA lo secundó (¿qué esperaban? ¿cuándo se ha visto que la CIA reconozca que tiene agentes encubiertos en otros países realizando operaciones secretas?).

Any given Tuesday. Un martes cualquiera en la relación México-Estados Unidos, con el tono que hemos tenido en las últimas semanas. Un gobierno de Trump que no se cansa de exhibir a México y una Presidenta mexicana que vive en la negación: 9:00 a.m. Claudia Sheinbaum: “La relación con el gobierno de Estados Unidos puede tener sus tensiones, pero está bien. No hay tensión bilateral. Yo no lo veo así. No hay tensión bilateral. Lo que pasa es que, si tú lees los periódicos y lees la comentocracia, estamos en una crisis tremenda. Los adversarios nuestros, que son muy poquitos ya, nomás que hacen mucho ruido en los medios de comunicación y en las redes, apuestan a una mala relación entre México y Estados Unidos”. Se ve que la relación va de maravilla. Imagínese que no tuviéramos una Presidenta encantadora, maravillosa, que viste muy elegante, que tiene una voz muy bonita y que además fue bailarina de ballet. @CarlosLoret

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