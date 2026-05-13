Refuerza Coahuila cerco sanitario ante detección de gusano barrenador en perros

Tras la detección de casos de gusano barrenador en perros los días 3, 5 y 6 de mayo en Coahuila, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que el estado ya cuenta con una estrategia integral para contener la propagación de esta plaga hacia el ganado y los hogares.

“La estrategia ya está preparada. La Secretaría de Desarrollo Rural tiene una estrategia coordinada con el Senasica para poder blindar a Coahuila del gusano barrenador”, afirmó el funcionario estatal durante la entrevista.

Aseguró que, aunque la reproducción del gusano en distintos ambientes es compleja, las instancias de sanidad animal trabajan para establecer un control sanitario estricto. Según indicó, el objetivo es evitar una contaminación masiva.

Al ser cuestionado sobre la pertinencia de reforzar campañas de higiene y prevención, el secretario fue enfático. “Siempre vale la pena. Siempre vale la pena no solo por el tema del gusano barrenador sino por cualquier otra plaga, como la garrapata”, señaló.

Agregó que la vigilancia constante debe considerarse parte de una “nueva normalidad”, en la que sociedad y gobierno extremen precauciones en los procesos productivos de ganadería, agricultura y actividades forestales para evitar riesgos biológicos.

“Tenemos que tener el mayor cuidado para evitar contaminación del gusano barrenador. Es una nueva normalidad que debemos de tener atención y cuidar de nuestros animales”, comentó.

Finalmente, Pimentel González reiteró que la prioridad actual es mantener el estatus sanitario de Coahuila. Afirmó que el estado trabaja de la mano con autoridades federales para evitar que estos casos aislados en mascotas escalen a una crisis en el sector agropecuario.