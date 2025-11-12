Saltillo: Asisten decenas a XV años de Steisy tras viral invitación de hermanos por TikTok

    La viralidad en TikTok convirtió los XV de Steisy en un fenómeno social que atrajo a gente de la localidad y visitantes, incluso de ciudades cercanas como Monclova. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Los hermanos calificaron la celebración de Steisy como “Los xvs más famosos de Saltillo”

A través de su cuenta de TikTok, dos hermanos de origen caribeño que se identifican como Lirul Yid y Chuleta invitaron al público en general a la fiesta de quince años de su hermana Steisy.

La misma se celebró el pasado viernes 7 de noviembre en el bar La Mitotera de Saltillo, recinto que albergó la fiesta luego de que la palapa que originalmente recibiría la fiesta en la colonia El Salvador quedó chica ante la cantidad de personas que confirmaron su asistencia por la red social.

Fue a través de la misma red social que la pareja de hermanos avisó el cambio de sede y mantuvo la invitación acompañados de la festejada.

$!El bar La Mitotera lució lleno la noche del viernes 7 de noviembre, tras el cambio de sede anunciado por los hermanos en TikTok.
El bar La Mitotera lució lleno la noche del viernes 7 de noviembre, tras el cambio de sede anunciado por los hermanos en TikTok. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Desde días previos a la fiesta, múltiples usuarios de la red se mostraron interesados en la misma preguntando por la ubicación y afirmando que incluso viajarían desde ciudades cercanas como Monclova.

$!Steisy baila junto a sus invitadps durante la celebración de sus XV años, considerada por muchos “la fiesta más famosa de Saltillo”.
Steisy baila junto a sus invitadps durante la celebración de sus XV años, considerada por muchos “la fiesta más famosa de Saltillo”. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

En los videos publicados desde el mismo viernes se aprecia una importante cantidad de personas que acudió a la que calificaron como “Los XVs más famosos de Saltillo”, incluyendo el baile entre Steisy y sus hermanos.

$!Decenas de asistentes se dieron cita para acompañar a Steisy en su gran noche, convocados por una invitación que se volvió viral en redes sociales.
Decenas de asistentes se dieron cita para acompañar a Steisy en su gran noche, convocados por una invitación que se volvió viral en redes sociales. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Música en vivo puso el ambiente formando al grupo de asistentes en la pista de baile para disfrutar géneros como el huapango o el norteño.

$!Steisy baila junto a sus hermanos Lirul Yid y Chuleta durante la celebración de sus XV años, considerada por muchos “la fiesta más famosa de Saltillo”.
Steisy baila junto a sus hermanos Lirul Yid y Chuleta durante la celebración de sus XV años, considerada por muchos “la fiesta más famosa de Saltillo”. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

