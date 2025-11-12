Saltillo: Asisten decenas a XV años de Steisy tras viral invitación de hermanos por TikTok

A través de su cuenta de TikTok, dos hermanos de origen caribeño que se identifican como Lirul Yid y Chuleta invitaron al público en general a la fiesta de quince años de su hermana Steisy.

La misma se celebró el pasado viernes 7 de noviembre en el bar La Mitotera de Saltillo, recinto que albergó la fiesta luego de que la palapa que originalmente recibiría la fiesta en la colonia El Salvador quedó chica ante la cantidad de personas que confirmaron su asistencia por la red social.

Fue a través de la misma red social que la pareja de hermanos avisó el cambio de sede y mantuvo la invitación acompañados de la festejada.