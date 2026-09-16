Saltillo: atienden camellón del bulevar Emilio Arizpe de la Maza con labores de limpieza

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de limpieza urbana mediante el programa “Aquí Andamos”, con intervenciones en camellones, vialidades y espacios públicos de distintos sectores de la ciudad. Personal municipal realizó trabajos de deshierbe y limpieza general en el camellón central del bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la Calzada Antonio Narro, al sur de Saltillo.

En este punto, las brigadas retiraron maleza, basura y otros desechos acumulados en el área, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas este espacio y contribuir a la seguridad de peatones y automovilistas que transitan por el sector. De manera paralela, cuadrillas de papeleo realizan recorridos para retirar basura y desechos en diferentes vialidades de la ciudad. Entre los puntos atendidos se encuentran los bulevares Fundadores, Mirasierra y José Musa de León, además del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde se llevan a cabo labores de limpieza general.

Las acciones forman parte de los trabajos impulsados por el alcalde Javier Díaz González, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para atender distintos puntos de la ciudad y mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas. El Gobierno Municipal también hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación relacionada con servicios públicos a través del Chat Oficial “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, para su atención.

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