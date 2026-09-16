Saltillo: atienden camellón del bulevar Emilio Arizpe de la Maza con labores de limpieza

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    Saltillo: atienden camellón del bulevar Emilio Arizpe de la Maza con labores de limpieza
    Personal municipal intervino el camellón central del bulevar Emilio Arizpe de la Maza. CORTESÍA

Las acciones incluyen trabajos en camellones, vialidades y espacios públicos de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de limpieza urbana mediante el programa “Aquí Andamos”, con intervenciones en camellones, vialidades y espacios públicos de distintos sectores de la ciudad.

Personal municipal realizó trabajos de deshierbe y limpieza general en el camellón central del bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la Calzada Antonio Narro, al sur de Saltillo.

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En este punto, las brigadas retiraron maleza, basura y otros desechos acumulados en el área, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas este espacio y contribuir a la seguridad de peatones y automovilistas que transitan por el sector.

De manera paralela, cuadrillas de papeleo realizan recorridos para retirar basura y desechos en diferentes vialidades de la ciudad. Entre los puntos atendidos se encuentran los bulevares Fundadores, Mirasierra y José Musa de León, además del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde se llevan a cabo labores de limpieza general.

$!El tramo atendido se encuentra entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la Calzada Antonio Narro.
El tramo atendido se encuentra entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la Calzada Antonio Narro. CORTESÍA

Las acciones forman parte de los trabajos impulsados por el alcalde Javier Díaz González, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para atender distintos puntos de la ciudad y mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas.

El Gobierno Municipal también hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación relacionada con servicios públicos a través del Chat Oficial “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, para su atención.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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