Saltillo: atropella motociclista a mujer y niño de 4 años en la colonia Miguel Hidalgo

Un joven motociclista fue asegurado por personal de la Policía Municipal luego de atropellar a una mujer y a un menor de edad la tarde de este miércoles, en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.

El presunto responsable fue identificado como Kevin Alejandro ¨N¨, de 18 años, quien conducía una motocicleta Italika sin placas por el bulevar Miguel Hidalgo. A la altura de la calle 30, invadió el carril contrario.