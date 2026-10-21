Saltillo: atropella motociclista a mujer y niño de 4 años en la colonia Miguel Hidalgo
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El conductor de una Italika sin placas habría intentado rebasar a otros vehículos debido al tráfico, cuando ocurrió el percance en el bulevar principal, a la altura de la calle 30
Un joven motociclista fue asegurado por personal de la Policía Municipal luego de atropellar a una mujer y a un menor de edad la tarde de este miércoles, en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.
El presunto responsable fue identificado como Kevin Alejandro ¨N¨, de 18 años, quien conducía una motocicleta Italika sin placas por el bulevar Miguel Hidalgo. A la altura de la calle 30, invadió el carril contrario.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría cambiado de carril para rebasar a otros vehículos debido al tráfico. Durante la maniobra, invadió los carriles contrarios y terminó arrollando a los peatones.
Tras el accidente, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender a los afectados, quienes quedaron lesionados sobre la vía pública.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Kevin, de 4 años, y Jaqueline, de 27, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.
El motociclista quedó asegurado por las autoridades, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.