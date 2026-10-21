Saltillo: atropella motociclista a mujer y niño de 4 años en la colonia Miguel Hidalgo

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    Saltillo: atropella motociclista a mujer y niño de 4 años en la colonia Miguel Hidalgo
    El motociclista de 18 años fue asegurado por elementos de la Policía Municipal luego del percance. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de una Italika sin placas habría intentado rebasar a otros vehículos debido al tráfico, cuando ocurrió el percance en el bulevar principal, a la altura de la calle 30

Un joven motociclista fue asegurado por personal de la Policía Municipal luego de atropellar a una mujer y a un menor de edad la tarde de este miércoles, en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.

El presunto responsable fue identificado como Kevin Alejandro ¨N¨, de 18 años, quien conducía una motocicleta Italika sin placas por el bulevar Miguel Hidalgo. A la altura de la calle 30, invadió el carril contrario.

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De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría cambiado de carril para rebasar a otros vehículos debido al tráfico. Durante la maniobra, invadió los carriles contrarios y terminó arrollando a los peatones.

$!El accidente ocurrió sobre el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la calle 30, donde el conductor presuntamente invadió el carril contrario.
El accidente ocurrió sobre el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la calle 30, donde el conductor presuntamente invadió el carril contrario. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender a los afectados, quienes quedaron lesionados sobre la vía pública.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los dos peatones y los trasladaron al Hospital General.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los dos peatones y los trasladaron al Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Kevin, de 4 años, y Jaqueline, de 27, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.

El motociclista quedó asegurado por las autoridades, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

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